Представител на украинска правозащитна организация алармира пред Сената на САЩ за тревожни сведения относно съдбата на украински деца, депортирани от окупираните преди това територии. Според Екатерина Рашевская две от тези деца са били отведени в Северна Корея, където в момента преминават военно обучение с идеологическа насоченост срещу Япония.
Според нея случаят е част от по-широк модел на незаконна депортация и превъзпитание, практикуван от Русия спрямо украински непълнолетни. Докато по-голямата част от децата се изпращат в руски региони, този конкретен случай показва международно сътрудничество с държава, известна със своята изолираност и идеологически контрол.
Рашевская подчертава, че подобни действия представляват нарушение на международното право, включително Конвенцията за правата на детето и Женевските конвенции.
Украинската страна настоява за международен натиск и ускоряване на механизмите за връщане на депортираните деца, както и за разследване на всички случаи, в които са замесени трети държави.
Правят това, което са правили в миналото, създават еничари. От част от откраднатите деца.
Да а Тръмп е готвач в пионерският лагер!!
😅 кукуригууу,кукуригууу…