      петък, 05.12.25
          Сензационни твърдения: Северна Корея тренира украински деца за война с Япония

          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Представител на украинска правозащитна организация алармира пред Сената на САЩ за тревожни сведения относно съдбата на украински деца, депортирани от окупираните преди това територии. Според Екатерина Рашевская две от тези деца са били отведени в Северна Корея, където в момента преминават военно обучение с идеологическа насоченост срещу Япония.

          „Имаме информация, че двете деца са включени в програма, в която ги учат как да убиват японски военнослужещи“, заявява Рашевская пред сенаторите.

          Според нея случаят е част от по-широк модел на незаконна депортация и превъзпитание, практикуван от Русия спрямо украински непълнолетни. Докато по-голямата част от децата се изпращат в руски региони, този конкретен случай показва международно сътрудничество с държава, известна със своята изолираност и идеологически контрол.

          Рашевская подчертава, че подобни действия представляват нарушение на международното право, включително Конвенцията за правата на детето и Женевските конвенции.

          „Това не е просто насилствено прехвърляне — това е целенасочено военно и идеологическо обучение на деца, което може да има тежки последици за живота им и за регионалната сигурност“, допълва тя.

          Украинската страна настоява за международен натиск и ускоряване на механизмите за връщане на депортираните деца, както и за разследване на всички случаи, в които са замесени трети държави.

