Славия шокира Левски в най-старото столично дерби

Славия победи с 2:0 Левски в дербито от 18-ия кръг на Първа лига. Исак Соле и автогол на Никола Серафимов донесоха успеха на „белите“, които записаха 11-и пореден двубой без поражение и увеличиха серията си на шест последователни победи.

„Сините“ продължават да са лидери в първенството с 41 точки. Вторият ЦСКА 1948 има 36. От своя страна Славия е на седма позиция с 27 пункта.

В следващия кръг Левски гостува на Спартак Варна, а Славия пътува за мач с Лудогорец.

Хулио Веласкес заложи на титулярен състав, в който личаха имената на много играчи, които по-рядко взимат участие в мачовете на отбора до този момент. Сангаре, Евертон Бала, Кристиан Димитров, Георги Костадинов и Радослав Кирилов останаха на пейката.

В 16-ата минута Фабио Лима който стреля покрай вратата на Леви Нтумба. Топката се отклони в крака на Фераресо, което доведе до корнер. След неговото изпълнение на стража на „белите“ му се наложи да отразява опасен изстрел на Асен Митков от воле. Две минути след това Борислав Рупанов бе изведен, но Нтумба го изпревари нападателя на „сините“.

Славия поведе в 21-ата минута. Мохамед Досо отне от Асен Митков и напредна към наказателното, където подаде на Исак Соле, а той разстреля Светослав Вуцов.

Шест след това домащкините удвоиха аванса си. Емил Стоев получи от Янис Гермуш и стреля през двама защитници, а Никола Серафимов добута топката в собствената си врата.

Нтумба блесна със ново отлочно спасяване в 35-ата минута при мощен изстрел на Марин Петков. Последваха няколко корнера за „сините“, след последния Макун стреля от дистанция, но в аут.

След час игра на терена се появиха Евертон Бала, Мустафа Сангаре и Майкон, а десетина минути по-късно влязоха Ради Кирилов и Мазир Сула. И това обаче не помогна на сините. В същото време в герой за Славия след почивката се превърна Леви Нтумба с поредица от решаващи спасявания.

С наближаване края на мача гостите се видяха принудени в това да стрелят от далечно разстояние, като един такъв удар на Майкон бе отразен от вездесъщия Нтумба. До последния съдийски сигнал на сблъсъка остана време за шут на Рупанов, който мина влизо до целта, а при ситуацията Евертон Бала не успя да добави топката в опразнената врата.