      петък, 05.12.25
          След единодушния вот: започват нови преговори по Бюджет 2026

          Дамяна Караджова
          Парламентарните разговори по новата държавна рамка продължават и днес, когато на масата трябва да седнат работодатели и синдикати, за да обсъдят параметрите на Бюджет 2026.

          В сряда депутатите единодушно подкрепиха изтеглянето на държавната план-сметка, както и на бюджетите на Здравната каса и на Общественото осигуряване. „За“ оттеглянето гласуваха всички присъстващи 201 народни представители – рядък случай на пълен консенсус в пленарната зала.

          „Кой разпореди това безобразие“: Гневът на Асен Василев прозвуча и в нощните клубове (ВИДЕО) „Кой разпореди това безобразие“: Гневът на Асен Василев прозвуча и в нощните клубове (ВИДЕО)

          Решението беше очаквано, след като в понеделник, непосредствено след мащабния протест, премиерът Росен Желязков обяви прекратяване на процедурата по подготвения бюджет и начало на изцяло нов цикъл на съгласуване със социалните партньори. Целта – да се изработи рамка, която да получи по-широка обществена и институционална подкрепа.

          2. След единодушния вот: започват нови преговори по Бюджет 2026!
            Само разбърквате заровете бандити! Залозите, които правите са главите на децата на Майка България!!! Не я тикайте България към ешафода!!! Ръцете ,които държат въженцето на ешафода, ще бъдат посечени!!! Ще отворите шлюзовете на омразата и тя ще ви погълне всички…

