Собственикът на ЦСКА 1948: Сами сме срещу футболната мафия

Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 – Цветомир Найденов, се включи в добре познатия си шеговит стил след успеха на „червените“ с 4:1 при визитата си на Септември от междинния 18-и кръг в Първа лига.
Бизнесменът се оплака от терена в „Надежда“ и от статистиката за дузпите на ЦСКА 1948 от началото на сезона.
„Страхотна победа на картофената нива и нови 3 точки в борбата за оставането в Ефбет лига. 18 кръга минаха: 1 дузпа за ЦСКА и 5 срещу ЦСКА. Статистиката не лъже. Сами срещу футболната мафия“, написа Найденов в социалните мрежи.
В коментарите босът използва въпрос на фен за зимната селекция, за да се пошегува: „Не знам. Трябва да питам Хубчев какво е написал в писмото си до футболния Дядо Коледа“.
Припомняме ви, че синът на Петър Хубчев – Валери, е главен скаут на бистричаните от лятото на 2024 г.
Този няма ли конфликт на интереси!
Бе,“бетинг таргетите“ да вървят….
Човека, чиято фирма дава името на първенството- Ефбет лига да казва че се бори с фуболна мафия е нонсенс
Цеко сифоня пак пръска умнотии
Още една победа, и сме на спасителният бряг със сигурност.
