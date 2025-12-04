НА ЖИВО
          Стив Уиткоф започва преговори с украински представители в Щатите

          Специалният пратеник на текущия президент на Америка Доналд Тръмп, Стив Уиткоф, ще се срещне с украински представители днес във Флорида. За разговорите в Маями пристига председателят на Съвета за национална сигурност на Украйна Рустем Умеров, потвърдиха от Белия дом.

          Срещата се провежда само ден след като Уиткоф прекара почти пет часа в разговори с руския президент Владимир Путин в Москва. Очакванията към дискусиите растат, а вниманието е насочено към възможността за дипломатически пробив.

          Междувременно Тръмп коментира московските разговори, като подчерта, че е рано да се правят изводи, но според американските представители Путин е сигнализирал желание за край на войната в Украйна.

          „Президентът Путин проведе вчера много добра среща с Джаред Къшнър и Стив Уиткоф… Путин би искал да сложи край на войната. Това е тяхното впечатление. Сега, дали е така или не…“, заяви Тръмп.

          Политика

          „Война с НАТО няма да е дълга“: политолог предупреждава за незабавен ядрен удар

          Пламена Ганева -
          Американският политолог Гилбърт Доктороу изрази мнение, че евентуален военен конфликт между Европа и Русия няма да бъде продължителен и ще доведе до незабавна ядрена...
          Политика

          Песков от „Борт №1“: Путин каца в Индия за ключова визита

          Пламена Ганева -
          Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков направи първи коментар директно от борда на правителствения самолет по повод началото на визитата на руския президент Владимир Путин...
          Политика

          Der Spiegel: Макрон предупредил ЕС за риск САЩ да „предадат Украйна“

          Пламена Ганева -
          Френският президент Еманюел Макрон е предупредил европейските лидери, че „съществува възможност САЩ да предадат Украйна без ясни гаранции за сигурност“, съобщава германското списание Der...

