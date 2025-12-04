Стив Уиткоф започва преговори с украински представители в Щатите

Специалният пратеник на текущия президент на Америка Доналд Тръмп, Стив Уиткоф, ще се срещне с украински представители днес във Флорида. За разговорите в Маями пристига председателят на Съвета за национална сигурност на Украйна Рустем Умеров, потвърдиха от Белия дом.

- Реклама -

Срещата се провежда само ден след като Уиткоф прекара почти пет часа в разговори с руския президент Владимир Путин в Москва. Очакванията към дискусиите растат, а вниманието е насочено към възможността за дипломатически пробив.

Междувременно Тръмп коментира московските разговори, като подчерта, че е рано да се правят изводи, но според американските представители Путин е сигнализирал желание за край на войната в Украйна.