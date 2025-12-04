„Тотално сбъркана“: ПП-ДБ обявиха темата на вота на недоверие

Вотът на недоверие, който „Продължаваме промяната – Демократична България“ подготвят срещу кабинета на Росен Желязков, ще бъде на тема икономическата политика. Това уточни съпредседателят на коалицията и депутат от ПП–ДБ Божидар Божанов.
„Бюджетът беше само последната капка“
Божанов заяви, че именно действията на правителството в икономическия сектор са довели до масовите протести през последните дни:
По думите му кабинетът води политика, която увеличава административната тежест, демотивира бизнеса и подкопава възможностите за растеж.
„Икономическата политика на правителството е тотално сбъркана“
Божанов беше категоричен:
Той подчерта, че смяната на политическата посока е наложителна и че вотът на недоверие ще даде възможност за широк дебат за посоката, в която държавата се движи.
Вотът се очаква да бъде внесен в края на седмицата, като през следващата се предвиждат дебати в пленарната зала и нов голям протест, обявен вече от ПП–ДБ.
тъпата маса пак повярва на спасители. хахахахааа увеличения . ама друг път ….
Партиите стават все по вредни за хората .
Не се залъгвайте .Всичките тези безредици са организирани и платени от Москва р,,видяхте тези 32хил.лв за раздаване а колко още има такива които не са хванати,и са срещу ПРиемане НА ЕВРОТО изпълняват се послушно от ПП Копейкинова партия Мечове Величия с какви пари знаете ли….Радев е в основата на демонстрациите срещу Родината ни
„Тотално сбъркана“ била икономическата политика? Не думайте! Народът го знае от години, вие — чак когато улиците пламнаха. Протестите не ги роди бюджетът, а вашата арогантност. Сега вот ли? Пиар спасителна жилетка за удавници. България гори, а вие се правите на пожарникари с водни пистолетчета.
Имаше интервю сред протестиращите и общото в тях беше ниските възнаграждения,пенсий,,доходите,, лошото здравеопазване с доплащане .В същото време по студията на телевизиите казват че ДБ ,ПП и работодателските организации не харесват бюджета защото е ляв и разточителен и че трябва да дойде дясно правителство което да затвори кранчето и да направи репресивен бюджед със реформи и съкращения .Та да не излезне така че стачкуват за едно а получават обратното или среден пръст и номерче за бюрото за безработни.Целта била под 2 процента дефицит дори 1 процент бил много.Явно за да се постигне и инфлацията трябва да е 50% за да може ДДС да пълни хазната.
Цанко Василев Ами крайно време е да има реформи в МВР, НАП, НЗОК, частните болници да договарят с конкурс цените на лекарствата! У нас са в пъти скъпи и НЗОК нищо не покрива, за направления, за операции, доплащаш и плащаш!! Нека се вдигне здравната осигуровка, но да не се крадат парите от близки до управлението, калинки на Герб и ДПС Пеевски, БСП..Просто е страшно. Болниците са в окаяно състояние, а се наливат милиарди. Лекарите на постове взимат по 100х лева..,че и двойно!
Хайде сега платените тролове на Пеевски на плюят по ПП ДБ и още повече да ни мотивират да ги харесваме
Искаме властта!
И вие сте сбъркани заедно с твх?!! Нали бяхте във властта, защо не я оправихте, ами сега се чудите как да се наместите и използвате протестите в своя полза?!! ОСТАВКА на ВСИЧКИ?!!!😡😡😡😡
Продължаваме предателството на избирателите си ( ППДБ) !
Veselka D. Nikolaeva Ти си много компетентна да определиш предателство гледай си твоите работи.
Мен не са ме предали .. И заради това че Пеевски и Бойко постоянно плюят по тях и не излизат от устите им МИ ХАРЕСВАТ ОЩЕ ПОВЕЧЕ
Забравили сте ,, кръвосмешението „, сглобката Денков – Габриел !
Veselka D. Nikolaeva, вие на какво се надявате. Измамник съден на два континета, издънка на ДСизрод, измислен академик на сапунените мехури, дето никой не го чувал, освен баба му на село, г@йдружинката на родовите еднорози начело с АсАнчо и Мартинчо…… Все гнус
Ия Русева много си информирана.Имаш ли представа какво е титла Академик.
Mihail Dimitrov, имам, но тоя мишок сам си я даде, докато беше министър на образованието. Никой не е чувал за тоя АКАДЕМИК.
1 Петрово 2,Амин 1 Тимотей 6:6-21,Амин 2 Коринтяни 3,Амин 2 Коринтяни 4,Амин Лука 21:36,Амин
Темата е: „Преди седяхме в скута на Пеевски, сега не можем, защо?“
Dragomir Stoyanov, е то това им е болката. Толкова им харесва там, ама ги изхвърлиха и сега са започнати и недовършени