„Тотално сбъркана“: ПП-ДБ обявиха темата на вота на недоверие

Вотът на недоверие, който „Продължаваме промяната – Демократична България“ подготвят срещу кабинета на Росен Желязков, ще бъде на тема икономическата политика. Това уточни съпредседателят на коалицията и депутат от ПП–ДБ Божидар Божанов.

„Бюджетът беше само последната капка“

Божанов заяви, че именно действията на правителството в икономическия сектор са довели до масовите протести през последните дни:

„Темата е икономическата политика на правителството, тъй като чрез нея то изкара толкова много хора на протест. Бюджетът беше само последната капка на грешно провежданата икономическа политика срещу бизнеса, срещу средната класа, срещу икономическото развитие.“

По думите му кабинетът води политика, която увеличава административната тежест, демотивира бизнеса и подкопава възможностите за растеж.

„Икономическата политика на правителството е тотално сбъркана“

Божанов беше категоричен:

„Икономическата политика на правителството е тотално сбъркана.“

Той подчерта, че смяната на политическата посока е наложителна и че вотът на недоверие ще даде възможност за широк дебат за посоката, в която държавата се движи.

Вотът се очаква да бъде внесен в края на седмицата, като през следващата се предвиждат дебати в пленарната зала и нов голям протест, обявен вече от ПП–ДБ.