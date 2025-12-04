Украински правозащитник в Сената на САЩ: Русия изпраща украинските деца в лагер в Северна Корея

Руснаци насилствено изпращат украински деца от окупирани територии в лагери в Северна Корея. Понастоящем е известно, че поне две такива деца са били отведени на 9000 километра от домовете си, където са били подложени на милитаризирано обучение и пропаганда. Това заяви Екатерина Рашевская, експерт от регионалния център за правата на човека, по време на изслушване в Сената на САЩ, предава УНИАН.
„Моята организация е документирала 165 лагера за превъзпитание, където украинските деца са милитаризирани и русифицирани. Тези лагери съществуват в окупираните територии на Русия, Беларус и Северна Корея“, заяви тя.
Рашевская показа снимка, едната от която, според нея, показва 12-годишния Михаил от Донецка област, а другата – 16-годишно момиче от Симферопол. Те са били изпратени в лагера Сонгдовон в Северна Корея, който е на 9000 километра от дома на децата.
В този лагер те са били обучавани да убиват японски войници и са били запознати с корейски ветерани, които през 1968 г. атакуват американския кораб „Пуебло“, убивайки и ранявайки девет американци.
„Русификацията и милитаризацията причиняват тежки травми и нарушават достойнството на децата. На 17 години тези деца получават повиквателни листове за руската армия. Крайната цел е ясна: да се принудят украинците да се избиват едни други“, заяви Рашевская.
През септември 2025 г. Комитетът на ООН по икономически, социални и културни права призна тези действия за насилствена културна асимилация. Децата, които се съпротивляват на русификацията, са етикетирани като терористи и екстремисти и са изпращани в психиатрични заведения за принудително лечение, твърди Рашевская.
Тя добави, че не може да има амнистия за военнопрестъпници; Русия трябва незабавно и безусловно да върне всички отвлечени украински деца.
„Не можем да признаем окупираните територии за руски, нито де юре, нито де факто, защото това би подкопало международния правов ред, мира и сигурността, правейки ни съучастници в тези престъпления“, подчерта експертът.
И там ги готвят с ориз.
Забавни глупости !
Сега предполягам следващото е ,че за храна ги изпращат , нищо че са си руско езични чисти русначета !
Ким ги изяждал ! Борил Гладомора !
Пак лъжи!!! Я кажете колко деца нациския режим на кое от 2014 до сега за изпратили на западна Европа за донори???
Пълни глупости!
Лъжат и за умрелите. Но лъжите няма да спасят Украйна. Никой не се връзва , макар че ги използват за хибридни атаки срещу Русия.
Малоумни лъжи от малоумни тъпанари!!!
Европомияри, вие съвсем сте откачили! Едва ли подобно нещо се е случило, а и да е, то заслужава единствено подигравки, а не да се обявява като новина! Продажници сте вие, жалки…
Украйнските малоумници само с лъжи си служат! Унищожиха си държавата и народа, управляващите мишки се крият!
Ами да ги остави да ги убият, какво направиха украинците!(виж.Алеята на ангелите).
13.03.2024 год. Европейски парламент.Изказване на депутата от Нидерландия, Марсел де Грааф „404 е най големия доставчик на деца за педофилите в Западна Европа“. Дето казва един професор“ Кой разбрал, разбрал „
Гьобелс казваше, че колкото по невероятно звучи една лъжа, толкова по-голям е шансът лумпените да и повярват. Очевидно такъв е и този случай.
елате да ги видите в Несебър Слънчев Бряг Свети Влас Ахелой Равда
И Нанси Пелоси му повервА!
Да,а там ги ручат с дрехите.
За пръв път чувам нещо вярно от Украинец!
Но това е много стара практика и тактика.
В България е наречена Еничерство!!!
Орлинчо, Орлинчо, и ние помним как те обрязаха и те обучаваха да служиш на султана, а също и как по-късно ти предаде бащино си огнище!
Орхан Бекир като не разбираш нищо поне си трай. Знам че е трудно, ама се опитай 😅
ЯСЕН ДИМИТРОВ 🤣 е щом си рекъл!
Орхан Бекир не ти преча да вярваш на пропаганда, просто те съветвам да си траеш, че ставаш смешен 😉
Орхан Бекир вместо да се правиш на много важен, дай доказателства. И аз мога да кажа, че са в Афганистан, ама това са празни приказки. Аз определено нито имам претенциите да знам всичко, нито се стремя, но гледам да се информирам колкото мога. Пък ти прави каквото искаш
ЯСЕН ДИМИТРОВ Е ся що се гневиш. Тя чи пропагандата е навсякъде на Всякаде е. Те не са с корисна цел там. И не е е както Сталин засели Татари в Казан на мястото на Българите и го кръсти Татаристан. Или да напълни Украйна със Евреии, та да платят сега.
Орхан Бекир ооо, не се гневя. Просто заради пропагандата се дразня. Иначе за да сме по-пълни, трябваше да кажеш, че зад Сталин пак бяха евреите, иначе за пред масите – болшевиките. Май и в проекта Македония той има пръст, по желание на Тито. Нещо май не ни харесват братята сърбежи 😅
ЯСЕН ДИМИТРОВ Не е проблем Сърби и Македонци. Както тука не е проблем между етносите. Проблем е наложената политика от ционистите! Се га след проявите на прасето Пеевски да всее етнически смут. Гледай само как ще се згромоляса и всички с него който са.
Орхан Бекир ясно ми е, но той още не е разбрал, че е станал на пържоли вече… Ко беше, май имат още около половин година… Макс
ЯСЕН ДИМИТРОВ В най лошия случай 6 месеца. Но едва ли с новите цени и сметки ще изкарат Февроари. Пък и за духа Руския вятър сериозно и за Атлантиците.
Орхан Бекир Ще видим. Беше ми приятно да си поговоря с информиран човек. Отдавна не се е случвало. Лека вечер!
Не се спряхте да пишете глупости
Поредната измишльотина!
Баси лъжата.
Няма как да се вярва на това.