Руснаци насилствено изпращат украински деца от окупирани територии в лагери в Северна Корея. Понастоящем е известно, че поне две такива деца са били отведени на 9000 километра от домовете си, където са били подложени на милитаризирано обучение и пропаганда. Това заяви Екатерина Рашевская, експерт от регионалния център за правата на човека, по време на изслушване в Сената на САЩ, предава УНИАН.

- Реклама -

„Моята организация е документирала 165 лагера за превъзпитание, където украинските деца са милитаризирани и русифицирани. Тези лагери съществуват в окупираните територии на Русия, Беларус и Северна Корея“, заяви тя.

Рашевская показа снимка, едната от която, според нея, показва 12-годишния Михаил от Донецка област, а другата – 16-годишно момиче от Симферопол. Те са били изпратени в лагера Сонгдовон в Северна Корея, който е на 9000 километра от дома на децата.

В този лагер те са били обучавани да убиват японски войници и са били запознати с корейски ветерани, които през 1968 г. атакуват американския кораб „Пуебло“, убивайки и ранявайки девет американци.

„Русификацията и милитаризацията причиняват тежки травми и нарушават достойнството на децата. На 17 години тези деца получават повиквателни листове за руската армия. Крайната цел е ясна: да се принудят украинците да се избиват едни други“, заяви Рашевская.

През септември 2025 г. Комитетът на ООН по икономически, социални и културни права призна тези действия за насилствена културна асимилация. Децата, които се съпротивляват на русификацията, са етикетирани като терористи и екстремисти и са изпращани в психиатрични заведения за принудително лечение, твърди Рашевская.

Тя добави, че не може да има амнистия за военнопрестъпници; Русия трябва незабавно и безусловно да върне всички отвлечени украински деца.

„Не можем да признаем окупираните територии за руски, нито де юре, нито де факто, защото това би подкопало международния правов ред, мира и сигурността, правейки ни съучастници в тези престъпления“, подчерта експертът.