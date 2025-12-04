НА ЖИВО
      петък, 05.12.25
          
          
          
          Украински правозащитник в Сената на САЩ: Русия изпраща украинските деца в лагер в Северна Корея

          Украинско дете
          Украинско дете
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Руснаци насилствено изпращат украински деца от окупирани територии в лагери в Северна Корея. Понастоящем е известно, че поне две такива деца са били отведени на 9000 километра от домовете си, където са били подложени на милитаризирано обучение и пропаганда. Това заяви Екатерина Рашевская, експерт от регионалния център за правата на човека, по време на изслушване в Сената на САЩ, предава УНИАН.

          „Моята организация е документирала 165 лагера за превъзпитание, където украинските деца са милитаризирани и русифицирани. Тези лагери съществуват в окупираните територии на Русия, Беларус и Северна Корея“, заяви тя.

          Рашевская показа снимка, едната от която, според нея, показва 12-годишния Михаил от Донецка област, а другата – 16-годишно момиче от Симферопол. Те са били изпратени в лагера Сонгдовон в Северна Корея, който е на 9000 километра от дома на децата.

          В този лагер те са били обучавани да убиват японски войници и са били запознати с корейски ветерани, които през 1968 г. атакуват американския кораб „Пуебло“, убивайки и ранявайки девет американци.

          „Русификацията и милитаризацията причиняват тежки травми и нарушават достойнството на децата. На 17 години тези деца получават повиквателни листове за руската армия. Крайната цел е ясна: да се принудят украинците да се избиват едни други“, заяви Рашевская.

          През септември 2025 г. Комитетът на ООН по икономически, социални и културни права призна тези действия за насилствена културна асимилация. Децата, които се съпротивляват на русификацията, са етикетирани като терористи и екстремисти и са изпращани в психиатрични заведения за принудително лечение, твърди Рашевская.

          Тя добави, че не може да има амнистия за военнопрестъпници; Русия трябва незабавно и безусловно да върне всички отвлечени украински деца.

          „Не можем да признаем окупираните територии за руски, нито де юре, нито де факто, защото това би подкопало международния правов ред, мира и сигурността, правейки ни съучастници в тези престъпления“, подчерта експертът.

          30 КОМЕНТАРА

          2. Забавни глупости !
            Сега предполягам следващото е ,че за храна ги изпращат , нищо че са си руско езични чисти русначета !
            Ким ги изяждал ! Борил Гладомора !

          3. Пак лъжи!!! Я кажете колко деца нациския режим на кое от 2014 до сега за изпратили на западна Европа за донори???

          5. Лъжат и за умрелите. Но лъжите няма да спасят Украйна. Никой не се връзва , макар че ги използват за хибридни атаки срещу Русия.

          7. Европомияри, вие съвсем сте откачили! Едва ли подобно нещо се е случило, а и да е, то заслужава единствено подигравки, а не да се обявява като новина! Продажници сте вие, жалки…

          8. Украйнските малоумници само с лъжи си служат! Унищожиха си държавата и народа, управляващите мишки се крият!

          10. 13.03.2024 год. Европейски парламент.Изказване на депутата от Нидерландия, Марсел де Грааф „404 е най големия доставчик на деца за педофилите в Западна Европа“. Дето казва един професор“ Кой разбрал, разбрал „

          11. Гьобелс казваше, че колкото по невероятно звучи една лъжа, толкова по-голям е шансът лумпените да и повярват. Очевидно такъв е и този случай.

          15. За пръв път чувам нещо вярно от Украинец!
            Но това е много стара практика и тактика.
            В България е наречена Еничерство!!!

            • Орлинчо, Орлинчо, и ние помним как те обрязаха и те обучаваха да служиш на султана, а също и как по-късно ти предаде бащино си огнище!

            • Орхан Бекир като не разбираш нищо поне си трай. Знам че е трудно, ама се опитай 😅

              • Орхан Бекир не ти преча да вярваш на пропаганда, просто те съветвам да си траеш, че ставаш смешен 😉

              • Орхан Бекир вместо да се правиш на много важен, дай доказателства. И аз мога да кажа, че са в Афганистан, ама това са празни приказки. Аз определено нито имам претенциите да знам всичко, нито се стремя, но гледам да се информирам колкото мога. Пък ти прави каквото искаш

              • ЯСЕН ДИМИТРОВ Е ся що се гневиш. Тя чи пропагандата е навсякъде на Всякаде е. Те не са с корисна цел там. И не е е както Сталин засели Татари в Казан на мястото на Българите и го кръсти Татаристан. Или да напълни Украйна със Евреии, та да платят сега.

              • Орхан Бекир ооо, не се гневя. Просто заради пропагандата се дразня. Иначе за да сме по-пълни, трябваше да кажеш, че зад Сталин пак бяха евреите, иначе за пред масите – болшевиките. Май и в проекта Македония той има пръст, по желание на Тито. Нещо май не ни харесват братята сърбежи 😅

              • ЯСЕН ДИМИТРОВ Не е проблем Сърби и Македонци. Както тука не е проблем между етносите. Проблем е наложената политика от ционистите! Се га след проявите на прасето Пеевски да всее етнически смут. Гледай само как ще се згромоляса и всички с него който са.

              • Орхан Бекир ясно ми е, но той още не е разбрал, че е станал на пържоли вече… Ко беше, май имат още около половин година… Макс

              • ЯСЕН ДИМИТРОВ В най лошия случай 6 месеца. Но едва ли с новите цени и сметки ще изкарат Февроари. Пък и за духа Руския вятър сериозно и за Атлантиците.

              • Орхан Бекир Ще видим. Беше ми приятно да си поговоря с информиран човек. Отдавна не се е случвало. Лека вечер!

