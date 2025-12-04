НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 05.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаИкономика

          Унгарският гигант МОЛ се цели в чуждите активи на „Лукойл“ – от Балканите до Кавказ

          1
          40
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Сподели
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Унгарската нефтегазова компания МОЛ е уведомила американски официални представители за интереса си да придобие значителна част от чуждестранните активи на санкционираната руска корпорация „Лукойл“, съобщава Reuters, като се позовава на три независими източника.

          - Реклама -

          Според един от тях МОЛ желае да закупи нефтопреработвателните заводи и бензиностанциите на „Лукойл“ в Европа, както и дялове в добивни проекти в Казахстан и Азербайджан. Сред активите, които представляват интерес, са рафинериите и мрежата от бензиностанции в Румъния и България, 45% дял в холандска рафинерия, почти 20% участие в азербайджанското газово находище „Шах-Дениз“, както и дялове в казахстанските проекти Карачаганак, Тенгиз и КТК.

          Казахстанските активи, въпреки санкционирането на „Лукойл“, засега остават извън обхвата на американските и британските санкции, което ги прави потенциално по-лесни за прехвърляне.

          Според друг източник премиерът Виктор Орбан е обсъдил плановете на МОЛ лично с текущия президент на Америка Доналд Тръмп по време на визитата си във Вашингтон през ноември. В резултат на разговорите Унгария е получила едногодишно изключение от американските санкции, позволяващо ѝ да продължи да внася руски нефт и газ. Унгария вече има и европейско изключение поради липсата на излаз на море и остава една от малкото държави в ЕС, които продължават директен внос на руски петрол.

          Вашингтон обаче не коментира публично дали подкрепя евентуална сделка. Министерството на финансите на САЩ отказа изявление, а МОЛ и Белият дом не са отговорили на запитванията на Reuters.

          Интересът към активите на „Лукойл“ не е нов. След включването на компанията в санкционните списъци на Великобритания и САЩ през октомври, руският гигант започна да търси купувач за Lukoil International. Първоначално се стигна до споразумение с търговската компания „Гънвор“, но OFAC отказа да одобри сделката и тя се разпадна. Това отвори път за ново наддаване, в което се включиха имена като Chevron, ExxonMobil, ADNOC, Carlyle Group, конгломератът IHC, група инвеститори от ОАЕ, бизнесменът Тод Боели, както и австриецът Бернд Бергмайер.

          Американският регулатор е издал лиценз за продажба на активите с валидност до 13 декември, като изрично предупреждава, че разрешението може да бъде оттеглено, ако прецени, че преговорите не напредват достатъчно бързо.

          Унгарската нефтегазова компания МОЛ е уведомила американски официални представители за интереса си да придобие значителна част от чуждестранните активи на санкционираната руска корпорация „Лукойл“, съобщава Reuters, като се позовава на три независими източника.

          - Реклама -

          Според един от тях МОЛ желае да закупи нефтопреработвателните заводи и бензиностанциите на „Лукойл“ в Европа, както и дялове в добивни проекти в Казахстан и Азербайджан. Сред активите, които представляват интерес, са рафинериите и мрежата от бензиностанции в Румъния и България, 45% дял в холандска рафинерия, почти 20% участие в азербайджанското газово находище „Шах-Дениз“, както и дялове в казахстанските проекти Карачаганак, Тенгиз и КТК.

          Казахстанските активи, въпреки санкционирането на „Лукойл“, засега остават извън обхвата на американските и британските санкции, което ги прави потенциално по-лесни за прехвърляне.

          Според друг източник премиерът Виктор Орбан е обсъдил плановете на МОЛ лично с текущия президент на Америка Доналд Тръмп по време на визитата си във Вашингтон през ноември. В резултат на разговорите Унгария е получила едногодишно изключение от американските санкции, позволяващо ѝ да продължи да внася руски нефт и газ. Унгария вече има и европейско изключение поради липсата на излаз на море и остава една от малкото държави в ЕС, които продължават директен внос на руски петрол.

          Вашингтон обаче не коментира публично дали подкрепя евентуална сделка. Министерството на финансите на САЩ отказа изявление, а МОЛ и Белият дом не са отговорили на запитванията на Reuters.

          Интересът към активите на „Лукойл“ не е нов. След включването на компанията в санкционните списъци на Великобритания и САЩ през октомври, руският гигант започна да търси купувач за Lukoil International. Първоначално се стигна до споразумение с търговската компания „Гънвор“, но OFAC отказа да одобри сделката и тя се разпадна. Това отвори път за ново наддаване, в което се включиха имена като Chevron, ExxonMobil, ADNOC, Carlyle Group, конгломератът IHC, група инвеститори от ОАЕ, бизнесменът Тод Боели, както и австриецът Бернд Бергмайер.

          Американският регулатор е издал лиценз за продажба на активите с валидност до 13 декември, като изрично предупреждава, че разрешението може да бъде оттеглено, ако прецени, че преговорите не напредват достатъчно бързо.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Ваня Григорова: При нови избори няма да оставят Радев в президентството

          Екип Евроком -
          Независимият общински съветник Ваня Григорова изрази мнение, че президентът Румен Радев би получил широка подкрепа, ако реши да влезе активно в партийната политика. В...
          Инциденти

          Инцидент в София: Два трамвая се удариха заради верижна катастрофа, има пострадал

          Екип Евроком -
          Ватман от столичния градски транспорт е получил леки наранявания при сблъсък между две трамвайни мотриси. Инцидентът се е разиграл на столичния булевард „Шипченски проход“....
          Политика

          ГЕРБ излезе с остра позиция след напрежението пред дома на Борисов в Банкя

          Владимир Висоцки -
          Политическа партия ГЕРБ реагира остро след събитията, разиграли се тази вечер пред дома на лидера на формацията в Банкя. В официално съобщение, публикувано на...

          1 коментар

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions