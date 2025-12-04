Унгарският гигант МОЛ се цели в чуждите активи на „Лукойл“ – от Балканите до Кавказ

Унгарската нефтегазова компания МОЛ е уведомила американски официални представители за интереса си да придобие значителна част от чуждестранните активи на санкционираната руска корпорация „Лукойл“, съобщава Reuters, като се позовава на три независими източника.

Според един от тях МОЛ желае да закупи нефтопреработвателните заводи и бензиностанциите на „Лукойл“ в Европа, както и дялове в добивни проекти в Казахстан и Азербайджан. Сред активите, които представляват интерес, са рафинериите и мрежата от бензиностанции в Румъния и България, 45% дял в холандска рафинерия, почти 20% участие в азербайджанското газово находище „Шах-Дениз“, както и дялове в казахстанските проекти Карачаганак, Тенгиз и КТК.

Казахстанските активи, въпреки санкционирането на „Лукойл“, засега остават извън обхвата на американските и британските санкции, което ги прави потенциално по-лесни за прехвърляне.

Според друг източник премиерът Виктор Орбан е обсъдил плановете на МОЛ лично с текущия президент на Америка Доналд Тръмп по време на визитата си във Вашингтон през ноември. В резултат на разговорите Унгария е получила едногодишно изключение от американските санкции, позволяващо ѝ да продължи да внася руски нефт и газ. Унгария вече има и европейско изключение поради липсата на излаз на море и остава една от малкото държави в ЕС, които продължават директен внос на руски петрол.

Вашингтон обаче не коментира публично дали подкрепя евентуална сделка. Министерството на финансите на САЩ отказа изявление, а МОЛ и Белият дом не са отговорили на запитванията на Reuters.

Интересът към активите на „Лукойл“ не е нов. След включването на компанията в санкционните списъци на Великобритания и САЩ през октомври, руският гигант започна да търси купувач за Lukoil International. Първоначално се стигна до споразумение с търговската компания „Гънвор“, но OFAC отказа да одобри сделката и тя се разпадна. Това отвори път за ново наддаване, в което се включиха имена като Chevron, ExxonMobil, ADNOC, Carlyle Group, конгломератът IHC, група инвеститори от ОАЕ, бизнесменът Тод Боели, както и австриецът Бернд Бергмайер.

Американският регулатор е издал лиценз за продажба на активите с валидност до 13 декември, като изрично предупреждава, че разрешението може да бъде оттеглено, ако прецени, че преговорите не напредват достатъчно бързо.