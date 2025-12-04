Възнагражденията на учителите не трябва да изостават от темповете на растеж на средната работна заплата в страната. Тази позиция изрази министърът на образованието Красимир Вълчев във връзка с оттеглянето на проектобюджета за 2026 година. Той уточни, че законово регламентираното увеличение на заплатите в сектора може да стане факт след 1 януари 2026 г.
Вълчев допълни, че реализацията на тези намерения зависи от окончателното приемане на бюджета и от предстоящите разговори със социалните партньори. Като пример той посочи ситуацията от 2025 година, когато държавният бюджет също бе приет по-късно от обичайното. По темата вече има и очаквания в сектора, като Диян Стаматов прогнозира възможно 10-процентно увеличение за догодина.
Пред БНР министърът коментира и влиянието на бюджетните промени върху инфраструктурните проекти. „Оттеглянето на проектбюджета за 2026 година ще повлияе само на капиталовите разходи“ в сектора на образованието, заяви той.
Вълчев поясни, че ограниченията ще засегнат нови инициативи, но текущите няма да бъдат спрени. „Точно там ще бъде ограничен бюджетът. Ние изпълняваме старите програми за изграждане на физкултурни салони и спортни площадки, изграждане и ремонт за строеж, пристрояване на училища и детски градини, но нямаме възможност за допълнителни програми. От друга страна пък на мен, разбира се, като министър ми се иска да има колкото се може повече неща, повече инвестиционни програми“, каза още той.
Резултатите са такива, защото в училищата се обучават разглезени мамини синчета, които са презадоволени. А колкото до заплатите на учителите те се овеличават толкова, колкото и на останалите работещи. Само дето управляващите непрекъснато го ,,набиват“ на обществото и с това смятат, че са направили много за образованието. Преди време го нричаха индексиране на заплатите.
Кой мислиш пише учебниците? Разни фондации свързани с НПО та.
Увеличават ги нали подпомагат за изтриването на историята А и друго за ,което е сетиш
Тия учители са като учениците НЕГРАМОТНИ,за една ЗАПЛАТА,,,,
Стига с тези учители! Не са велики и с два стомаха! Има по важни професии: Никой не казва : Ох, учителю, и казва ох, Докторе! Важни са хората на, които Животът е в ръцете им! Денонощно! Подценява се здравеопазването но всеки ще стигне до него!
За съжаление няма смисъл!Повечето от учителите не стават за съжаление!
Стига с тези учители
Други хора нямали в тази държава
Нека само те да ядат другите да умират
Заплати срещу резултати.Защо е необходимо родителите да плащат частни уроци.Явно преподавателите са много некадърни и незаинтересовани.
Снежанка Бочева точно , често са некадърни, лични наблюдения.
Хайде стига с тези учители ?
Достатъчно им увеличихте заплатите, незаслужено!?
Венета Н. Василиева вярно
Е е е , стига сте поощрявали учителите. Направихте ги по- велики от академиците. Показаха ли по-добри резултати ?! Не, напротив , все по- неграмотни и неподготвени.
Айде пак частните уроци ще скочат.
Zhelyazko Valchev сега колко са ?
А обвързване на заплащането с резултатите? И кои са критериите за резултат?