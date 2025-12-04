Възнагражденията на учителите не трябва да изостават от темповете на растеж на средната работна заплата в страната. Тази позиция изрази министърът на образованието Красимир Вълчев във връзка с оттеглянето на проектобюджета за 2026 година. Той уточни, че законово регламентираното увеличение на заплатите в сектора може да стане факт след 1 януари 2026 г.

„Надявам се, макар и с по-късна дата, ние да имаме едно по-високо увеличение, отколкото е средното", поясни министърът.

Вълчев допълни, че реализацията на тези намерения зависи от окончателното приемане на бюджета и от предстоящите разговори със социалните партньори. Като пример той посочи ситуацията от 2025 година, когато държавният бюджет също бе приет по-късно от обичайното. По темата вече има и очаквания в сектора, като Диян Стаматов прогнозира възможно 10-процентно увеличение за догодина.

„Ние се разбрахме тогава със синдикатите, директорските организации, увеличението да бъде с малко по-висок процент от 1 март. Това беше увеличението тази година, така че предстои този разговор със синдикатите. Имаме време, имаме 480 млн. лв., които са за увеличение на възнагражденията“, подчерта Вълчев.

Пред БНР министърът коментира и влиянието на бюджетните промени върху инфраструктурните проекти. „Оттеглянето на проектбюджета за 2026 година ще повлияе само на капиталовите разходи“ в сектора на образованието, заяви той.

Вълчев поясни, че ограниченията ще засегнат нови инициативи, но текущите няма да бъдат спрени. „Точно там ще бъде ограничен бюджетът. Ние изпълняваме старите програми за изграждане на физкултурни салони и спортни площадки, изграждане и ремонт за строеж, пристрояване на училища и детски градини, но нямаме възможност за допълнителни програми. От друга страна пък на мен, разбира се, като министър ми се иска да има колкото се може повече неща, повече инвестиционни програми“, каза още той.