От партия „Възраждане“ определиха като провокация транспаранта с правописна грешка, който беше издигнат в пленарната зала по време на дебатите за провеждане на референдум за еврото на 3 декември. Според тяхната позиция, целта на акцията е била темата отново да попадне във фокуса на общественото внимание.

На плаката думата „референдум“ беше изписана като „рефереРендум“, което породи множество критични и подигравателни коментари.

„В дългите почивки на изчакване на техен представител, по идея на „Движение 23″, с които „Възраждане” подписа партньорство преди няколко месеца, беше проведена артистична провокация. Артистичен транспарант привлече вниманието на всички – от най-апатичните до най-върлите привърженици на еврото“, се казва в официалното съобщение на партията.

От „Възраждане“ подчертават, че благодарение на този транспарант темата за референдума е намерила широко отражение в медиите и е предизвикала истински фурор в социалните мрежи.