      петък, 05.12.25
          Политика

          „Възраждане": Плакатът „РефереРендум" беше целенасочена арт провокация

          Снимка: БГНЕС
          От партия „Възраждане“ определиха като провокация транспаранта с правописна грешка, който беше издигнат в пленарната зала по време на дебатите за провеждане на референдум за еврото на 3 декември. Според тяхната позиция, целта на акцията е била темата отново да попадне във фокуса на общественото внимание.

          На плаката думата „референдум“ беше изписана като „рефереРендум“, което породи множество критични и подигравателни коментари.

          „В дългите почивки на изчакване на техен представител, по идея на „Движение 23″, с които „Възраждане” подписа партньорство преди няколко месеца, беше проведена артистична провокация. Артистичен транспарант привлече вниманието на всички – от най-апатичните до най-върлите привърженици на еврото“, се казва в официалното съобщение на партията.

          От „Възраждане“ подчертават, че благодарение на този транспарант темата за референдума е намерила широко отражение в медиите и е предизвикала истински фурор в социалните мрежи.

          „Жалко е, че в българската медийна среда е необходимо да бъде създадена провокация, за да се заговори за общественозначима тема – като запазване на българския лев“, коментират още от политическата формация.

          21 КОМЕНТАРА

          2. Не само жалки копейки, но и неграмотни! И тези искат да управляват също България.🤮

          7. Толкова са тъпи че и умна лъжа не може да си измислят 🤣
            Нарочно са го написали за да разберат неграмотните им избиратели какво е написано 🤣
            КОПЕЙКИ КУХИ

            • Vanesa Stoyanova Ivanova добре, че от Вашия коментар разбрах, че е правилно да се пише „избЕратели“….

              • Сложи си очила . А и аз нямам намерение да управлявам България като Костя от ромската МААЛА

          9. Веднъж Никита Михалков бе попитан :
            – Какво сте искали да направите?
            – Каквото се получи, това сме искали.
            Много удобна формулировка за неудачници

          10. Гетинг рейджбейтед бай Възраждане ЛОЛ
            #ДаБългария #ДемократичнаБългария #войнолюбци

          12. Веднага апостолите на Възраждане да нахлуят в института за български език и да вкарат в речника думата рефеРЕРЕндум, за да спре цяла България да ни се подиграва и да ни нарича неграмотни русороби 😭

          13. Естествено ,че е умишлена грешката ,така се прави безплатна медийна кампания за популяризиране във всички медии на референдума.
            БЕЗПЛАТНО.
            И медиите лапат плувката като шарани.
            Това се практикува много отдавна.

