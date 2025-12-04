От партия „Възраждане“ определиха като провокация транспаранта с правописна грешка, който беше издигнат в пленарната зала по време на дебатите за провеждане на референдум за еврото на 3 декември. Според тяхната позиция, целта на акцията е била темата отново да попадне във фокуса на общественото внимание.
На плаката думата „референдум“ беше изписана като „рефереРендум“, което породи множество критични и подигравателни коментари.
От „Възраждане“ подчертават, че благодарение на този транспарант темата за референдума е намерила широко отражение в медиите и е предизвикала истински фурор в социалните мрежи.
Браво на Възраждане!
Не само жалки копейки, но и неграмотни! И тези искат да управляват също България.🤮
Хайде сега , нямате сестра. 🙂 🙂
😂😂😂
Провокация друг път , тези са неграмотници каквито са и избирателите им .
Plamen Mateev едно изречение и една правописна грешка..
И вие им правите безплатна реклама!
Толкова са тъпи че и умна лъжа не може да си измислят 🤣
Нарочно са го написали за да разберат неграмотните им избиратели какво е написано 🤣
КОПЕЙКИ КУХИ
Vanesa Stoyanova Ivanova добре, че от Вашия коментар разбрах, че е правилно да се пише „избЕратели“….
Сложи си очила . А и аз нямам намерение да управлявам България като Костя от ромската МААЛА
Колкото могат, толкова правят 🤣 Занижени лимити.
Веднъж Никита Михалков бе попитан :
– Какво сте искали да направите?
– Каквото се получи, това сме искали.
Много удобна формулировка за неудачници
Гетинг рейджбейтед бай Възраждане ЛОЛ
#ДаБългария #ДемократичнаБългария #войнолюбци
Като ре-контра
Веднага апостолите на Възраждане да нахлуят в института за български език и да вкарат в речника думата рефеРЕРЕндум, за да спре цяла България да ни се подиграва и да ни нарича неграмотни русороби 😭
Естествено ,че е умишлена грешката ,така се прави безплатна медийна кампания за популяризиране във всички медии на референдума.
БЕЗПЛАТНО.
И медиите лапат плувката като шарани.
Това се практикува много отдавна.
МНОГО СТЕ КУХИ КОПЕЙКИ.. Не знам как излъгахте толкова неграмотни хора да гласуват за вас
Vanesa Stoyanova Ivanova трола на ппдб центаджика пробита е в паника! Евро няма, само левове.
Vanesa Stoyanova Ivanova Добър плакат,а пропо .Който разбрал ,разбрал !
Трола на свободна България
И на митингите имахте провокатори