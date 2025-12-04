Великобритания наложи санкции на Главното управление на Генералния щаб на руските въоръжени сили и 11 лица, за които се твърди, че са свързани с това ведомство. Според изявление на британското външно министерство, ограниченията са наложени във връзка с публикуването на разследването за смъртта на британската гражданка Доун Стърджис, която почина през юли 2018 г. след излагане на токсично вещество „Новичок“, за което британските власти смятат, че е с руски произход.

Следните лица, посочени като служители на Главно управление на Генералния щаб на руските въоръжени сили, са в черния списък: Юрий Сизов, Владимир Липченко и Денис Смолянинов. Още осем лица, за които се твърди, че са свързани с различни звена на разузнавателната агенция, свързани с киберпространството, също са санкционирани: Борис Антонов, Анатолий Истомин, Игор Бочка, Алексей Умец, Денис Денисенко, Дмитрий Голошубов, Павел Ершов и Николай Козачек.

Ако бъдат разкрити, британските банкови сметки на тези лица ще бъдат замразени и ще им бъде забранено да влизат в Обединеното кралство.

Британският външен министър Ивет Купър нарече руското ръководство и Главното управление на Генералния щаб на руските въоръжени сили „активна заплаха за британските граждани и за сигурността и просперитета“ на Великобритания.

Докладът за публичното разследване, публикуван на 4 декември, посочва, че Стърджис, която издъхна след излагане на токсично вещество, е била случайна жертва на инцидента в Солсбъри, където британските власти смятат, че е извършен опит за покушение срещу бившия полковник от ГРУ и двоен агент Сергей Скрипал. Той е осъден в Русия за шпионаж в полза на Обединеното кралство, по-късно е разменен и живее в Англия. „Моралната отговорност“ за отравянето на Стърджис е поставена върху руското ръководство, докато в случая с отравянето на Скрипал Русия е пряко обвинена.

Москва последователно и решително отрича подобни обвинения. Руското посолство преди това заяви, че констатациите на разследването няма да бъдат достоверни поради неговата политизация. Руски дипломати подчертаха, че процесът на съдебния лекар е бил „заменен от още по-неясен формат“, който позволява класифицирането на разследващите доказателства, и нарекоха решението на Министерството на вътрешните работи поредна стъпка „към квазисъдебно „потвърждение“ на политическата версия на събитията“.