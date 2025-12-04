Владимир Путин: Русия при всички положения ще освободи Донбас и Новорусия

Президентът Владимир Путин заяви, че Русия при всички положения ще освободи Донбас и Новорусия. Държавният глава изрази намерението си в интервю пред India Today.

„Русия ще освободи Донбас и Новорусия във всеки случай – военно или по друг начин“, подчерта той.

Съобщава се също, че Путин е предложил Украйна да изтегли войските си от Донбас и да не започва военни действия, „но Киев предпочита да воюва“.

Руският президент коментира и скорошните разговори със специалния представител на САЩ Стив Уиткоф и зетя на президента на САЩ Доналд Тръмп, Джаред Кушнер.

По думите му, срещата е била полезна, но продължителна, защото е трябвало да обсъдят всяка точка от предложенията за мир.

„Русия не е съгласна с някои точки от предложенията за мир на САЩ за Украйна, но това е трудна работа“, отбеляза Путин.

Той добави, че САЩ са предложили 28-те точки от техния план за мир да бъдат разделени на „четири пакета“.