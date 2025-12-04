НА ЖИВО
          Владимир Путин: Русия при всички положения ще освободи Донбас и Новорусия

          Президентът Владимир Путин заяви, че Русия при всички положения ще освободи Донбас и Новорусия. Държавният глава изрази намерението си в интервю пред India Today.

          „Русия ще освободи Донбас и Новорусия във всеки случай – военно или по друг начин“, подчерта той.

          Съобщава се също, че Путин е предложил Украйна да изтегли войските си от Донбас и да не започва военни действия, „но Киев предпочита да воюва“.

          Руският президент коментира и скорошните разговори със специалния представител на САЩ Стив Уиткоф и зетя на президента на САЩ Доналд Тръмп, Джаред Кушнер.

          По думите му, срещата е била полезна, но продължителна, защото е трябвало да обсъдят всяка точка от предложенията за мир.

          „Русия не е съгласна с някои точки от предложенията за мир на САЩ за Украйна, но това е трудна работа“, отбеляза Путин.

          Той добави, че САЩ са предложили 28-те точки от техния план за мир да бъдат разделени на „четири пакета“.

          

          25 КОМЕНТАРА

          1. С нито една от идиотщините не е съгласна и няма са се съгласи , дъвките не стават за ядене

            • Lyubka Simeonova баба любкееее,баба любке…..някой украйнска свиня та люби май….ко друго може да е?я

          6. Този няма да му излезнат сметките, второ колко такива матрьошки са, много са дръпнали в хирургията хахахахахх

            • Stefan Petrov Имам да ти кажа нещо много важно, не забравяйте да ми пишете на лични или да ми изпратите покана за приятелство

            • Stefan Petrov Добър си в сметките на другите явно. Теменужка Петкова има нужда от помощ сега.

            • Stefan Petrov майкати трябваше да те глътне…или баща ти да те беше изсипал на килима..съгласен си нали?

            • Anatoli Georgiev Имам да ти кажа нещо много важно, не забравяйте да ми пишете на лични или да ми изпратите покана за приятелство

            • Anatoli Georgiev ,при малко повече мозък щеше да проумееш,че заместващия Путин ще сравни Гейвропата със земята,заедно с краварите

