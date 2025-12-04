Владимир Путин: Русия при всички положения ще освободи Донбас и Новорусия

Президентът Владимир Путин заяви, че Русия при всички положения ще освободи Донбас и Новорусия. Държавният глава изрази намерението си в интервю пред India Today.
„Русия ще освободи Донбас и Новорусия във всеки случай – военно или по друг начин“, подчерта той.
Съобщава се също, че Путин е предложил Украйна да изтегли войските си от Донбас и да не започва военни действия, „но Киев предпочита да воюва“.
Руският президент коментира и скорошните разговори със специалния представител на САЩ Стив Уиткоф и зетя на президента на САЩ Доналд Тръмп, Джаред Кушнер.
По думите му, срещата е била полезна, но продължителна, защото е трябвало да обсъдят всяка точка от предложенията за мир.
„Русия не е съгласна с някои точки от предложенията за мир на САЩ за Украйна, но това е трудна работа“, отбеляза Путин.
Той добави, че САЩ са предложили 28-те точки от техния план за мир да бъдат разделени на „четири пакета“.
С нито една от идиотщините не е съгласна и няма са се съгласи , дъвките не стават за ядене
Viva Russia
Путин не освобождава, а завладява.
Лъчезар ИвановМозъка ти е завладян!
Лъчезар Иванов путин си взема обратно подаръците
Лъчезар Иванов точно тъй, завоеватели мръсни! Тъй са ни завладели и нас, когато бяхме под турско владичество – гадове мръсни! 🧐😜…
Ох, пак ще освобождават=поробват…
Lyubka Simeonova баба любкееее,баба любке…..някой украйнска свиня та люби май….ко друго може да е?я
Бог с вами
Този няма да му излезнат сметките, второ колко такива матрьошки са, много са дръпнали в хирургията хахахахахх
Stefan Petrov Имам да ти кажа нещо много важно, не забравяйте да ми пишете на лични или да ми изпратите покана за приятелство
Stefan Petrov ко речи вее манго
Stefan Petrov Добър си в сметките на другите явно. Теменужка Петкова има нужда от помощ сега.
Stefan Petrov майкати трябваше да те глътне…или баща ти да те беше изсипал на килима..съгласен си нали?
Дано Киев ти освободи духа от тялото
Anatoli Georgiev мечтай си!
Anatoli Georgiev Имам да ти кажа нещо много важно, не забравяйте да ми пишете на лични или да ми изпратите покана за приятелство
Anatoli Georgiev ,при малко повече мозък щеше да проумееш,че заместващия Путин ще сравни Гейвропата със земята,заедно с краварите
валентин александров да,”За 3 дни Киев” върви 4-та година
България Руссия вместе во век и ВЕКОВ
Велик ПУТИН
Ангел Янчов колкото Хитлер