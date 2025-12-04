НА ЖИВО
          „Война с НАТО няма да е дълга": политолог предупреждава за незабавен ядрен удар

          СНИМКА: БГНЕС
          Американският политолог Гилбърт Доктороу изрази мнение, че евентуален военен конфликт между Европа и Русия няма да бъде продължителен и ще доведе до незабавна ядрена ескалация. Коментарът му предизвика силен международен отзвук, тъй като повтаря предупреждения, които Москва отправя от години, но според анализатора сега звучат значително по-ясно и категорично.

          Доктороу подчертава, че според руската военна доктрина и политическа риторика конфликт с НАТО няма да прилича на войната в Украйна, която Москва третира като операция срещу „братски народ“. По думите му Русия „съзнателно е ограничавала мащаба на разрушенията“ и се е въздържала от по-тежки удари, за да намали жертвите сред цивилното население — нещо, което според него не би било фактор при сблъсък с европейски държави.

          „Русия няма да воюва с Европа така, както воюва в Украйна. Те няма да действат „мека ръка“. В случай на война с НАТО — предупреждава той — Русия ще премине директно към ядрено оръжие.“

          По думите му това е посланието, което руски представители изпращат от години, но за първи път се формулира на толкова високо политическо ниво и с толкова недвусмислен смисъл.

          Доктороу твърди, че руската страна не вижда смисъл в затяжен конвенционален конфликт с много жертви, а би избрала стратегия за бързо и решително възпиране, включително чрез използване на ядрения арсенал, ако оцени, че е застрашена от държави от НАТО.

          Изказването му обаче среща сериозна критика от експерти в Европа и САЩ, които предупреждават, че подобни прогнозни сценарии могат да засилят напрежението и да създадат впечатление за неизбежност на ескалацията, въпреки че официалните позиции на западните страни остават фокусирани върху възпиране, диалог и избягване на пряк военен сблъсък.

          23 КОМЕНТАРА

          4. Пак някой рушлясал плаши с ядрени ракети. Добре, че са произведени по времето на СССР, че днес нишо работещо не могат да направят! Налага се китайчетата да им пращат роботи, че руските не могат от водка да се държат на краката!

          5. Ядреният удар по една точка води до глобална катастрофа. Бункерите са временно решение. При ядрен удар по Европа следва ядрен удар по Москва и Петербург. В добавка: за разлика от руската, електрониката на НАТО работи.

            • Кирил Стоянов Палячо като се събуди двата пръста в контакта и краката в легена .😂😂😂😂🐖

              • Кирил Стоянов Никой няма да остане от нас в Европа .А Русия е голяма там може и на остане някой анадъмо .

              • Димо Валентинов Димов , не, никой. След ядрения удар има радиация, радиоактивни облаци и радиоактивен прах. При масиран удар върху Европа, след това радиацията се разнася навсякъде. Отравя води и почви. И идва момент, в който живите завиждат на мъртвите. А дали ще живееш час или седмица след ядрена война е просто въпрос на агония.

            • Кирил Стоянов а на теб главата ти не работи…защото си заченат в анала…

          6. Лилипутинчо не смее никакъв ядрен удар да нанася защото ще му се отвърне със същото и тогава имперйката му отива на кино а и той самия .🤣🤣🤣

              • Ти си много зле само русия либима ядрено оръжие един добре организиран удар от 5-6 страни от НАТО и с Руспия и с Мацква е свършено…

            • Georgi Georgiev Пич(ка) , нещоне си в час !!Явно и ,пушка не си държал !?Има една ,,джаджа“ , наричат я Тишина ( не тази на В.Найденов и Р.Кирилова) , много по-страшна !!Без значение ,кой ,кога и къде е решил да я пусне !!!

            • Ти съединител ясно е че не си ходил в казарма и нямаш никакво понятие от война, ама май и училище не си ходил след 3 клас😂😂😂да поучиш география колко е голяма Русия и колко са малки държавите в Европа🐑😂Европа има 265 едрени глави, Русия има 6850 официално 😂😂Европа ще изчезне за минути🐑😂

            • Georgi Georgiev преди ти казах, че орела ти е изкълвал мозъка. Омразата ти към Русия те заслепява,никакъв реализъм.

          7. А сега де… Хем подстрекават към война, хем се готвят за война, хем войска ще пращат в Украйна(Коалиция на желаещите), а пък той бил нагнетяват напрежения . Тия си вземат гражданите наистина за будали.

