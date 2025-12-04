„Война с НАТО няма да е дълга“: политолог предупреждава за незабавен ядрен удар

Американският политолог Гилбърт Доктороу изрази мнение, че евентуален военен конфликт между Европа и Русия няма да бъде продължителен и ще доведе до незабавна ядрена ескалация. Коментарът му предизвика силен международен отзвук, тъй като повтаря предупреждения, които Москва отправя от години, но според анализатора сега звучат значително по-ясно и категорично.

- Реклама -

Доктороу подчертава, че според руската военна доктрина и политическа риторика конфликт с НАТО няма да прилича на войната в Украйна, която Москва третира като операция срещу „братски народ“. По думите му Русия „съзнателно е ограничавала мащаба на разрушенията“ и се е въздържала от по-тежки удари, за да намали жертвите сред цивилното население — нещо, което според него не би било фактор при сблъсък с европейски държави.

„Русия няма да воюва с Европа така, както воюва в Украйна. Те няма да действат „мека ръка“. В случай на война с НАТО — предупреждава той — Русия ще премине директно към ядрено оръжие.“

По думите му това е посланието, което руски представители изпращат от години, но за първи път се формулира на толкова високо политическо ниво и с толкова недвусмислен смисъл.

Доктороу твърди, че руската страна не вижда смисъл в затяжен конвенционален конфликт с много жертви, а би избрала стратегия за бързо и решително възпиране, включително чрез използване на ядрения арсенал, ако оцени, че е застрашена от държави от НАТО.

Изказването му обаче среща сериозна критика от експерти в Европа и САЩ, които предупреждават, че подобни прогнозни сценарии могат да засилят напрежението и да създадат впечатление за неизбежност на ескалацията, въпреки че официалните позиции на западните страни остават фокусирани върху възпиране, диалог и избягване на пряк военен сблъсък.