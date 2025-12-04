НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 05.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          ВСУ и ГУР на Украйна са влезли в бой помежду си в елитно селище край Киев

          34
          40298
          Александър Сирски и Кирило Буданов
          Александър Сирски и Кирило Буданов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Село Конче-Заспа близо до Киев, дом на украинския елит, се е превърнало в арена на истински въоръжен конфликт между части на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) и Главното разузнавателно управление (ГУР) на Министерството на отбраната на Украйна. За това на 4 декември в своя Telegram канал писа блогърът и военен наблюдател Юрий Подоляка.

          - Реклама -

          Той обясни, че Конче-Заспа е подобно на Рубльовка близо до Москва. Именно там се намират най-луксозните и скъпи недвижими имоти и следователно тази земя е най-ценната в Украйна.

          Именно това обстоятелство е довело до сблъсъка. Въоръжени групи на ВСУ и ГУР са влезли в битка за контрол върху развитието на това елитно село. В резултат на това много хора бяха ранени, въпреки че никой не е загинал.

          Може да се счита, че битката е завършила с победа за ГУР, тъй като те са запазили контрола над бойното поле. Авторът пише, че спецчастите са се барикадирали в хотел „Октябрь“, продължавайки да държат заетите преди това позиции. Според автора на статията, един от заместниците на главнокоманвдащия ВСУ Александър Сирски е пристигнал на мястото на битката за преговори за „разсейване на кризата“. Той обаче не е успял да убеди „победителите“ да напуснат територията на почивната станция.

          Наблюдателят посочва, че в тази битка са се събрали финансовите интереси на много високопоставени служители в Киев. Катализаторът за сблъсъка между „будановците“ и „сирниковците“ е оставката на Андрий Йермак, която е предизвикала преразпределение на сферите на влияние в Киев.

          „Но фактът, че части на украинската армия и военното разузнаване са участвали пряко (и от двете страни) в този процес за първи път, влизайки в директен бой, е нещо ново. Частите на украинското Министерство на отбраната никога не са воювали открито помежду си за собственост. Сега воюват“, заключава Подоляка.

          Село Конче-Заспа близо до Киев, дом на украинския елит, се е превърнало в арена на истински въоръжен конфликт между части на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) и Главното разузнавателно управление (ГУР) на Министерството на отбраната на Украйна. За това на 4 декември в своя Telegram канал писа блогърът и военен наблюдател Юрий Подоляка.

          - Реклама -

          Той обясни, че Конче-Заспа е подобно на Рубльовка близо до Москва. Именно там се намират най-луксозните и скъпи недвижими имоти и следователно тази земя е най-ценната в Украйна.

          Именно това обстоятелство е довело до сблъсъка. Въоръжени групи на ВСУ и ГУР са влезли в битка за контрол върху развитието на това елитно село. В резултат на това много хора бяха ранени, въпреки че никой не е загинал.

          Може да се счита, че битката е завършила с победа за ГУР, тъй като те са запазили контрола над бойното поле. Авторът пише, че спецчастите са се барикадирали в хотел „Октябрь“, продължавайки да държат заетите преди това позиции. Според автора на статията, един от заместниците на главнокоманвдащия ВСУ Александър Сирски е пристигнал на мястото на битката за преговори за „разсейване на кризата“. Той обаче не е успял да убеди „победителите“ да напуснат територията на почивната станция.

          Наблюдателят посочва, че в тази битка са се събрали финансовите интереси на много високопоставени служители в Киев. Катализаторът за сблъсъка между „будановците“ и „сирниковците“ е оставката на Андрий Йермак, която е предизвикала преразпределение на сферите на влияние в Киев.

          „Но фактът, че части на украинската армия и военното разузнаване са участвали пряко (и от двете страни) в този процес за първи път, влизайки в директен бой, е нещо ново. Частите на украинското Министерство на отбраната никога не са воювали открито помежду си за собственост. Сега воюват“, заключава Подоляка.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Русия на прага да се сдобие с първата си военноморска база в Африка

          Иван Христов -
          Съобщава се, че на Русия е предложена сделка, според която тя получава военноморска база в Судан в замяна на оръжия и военна техника, пише...
          Война

          Бивш премиер на Полша: Младите украинци са единственото оръжие, което може да бъде изпратено на Украйна

          Иван Христов -
          Бившият полски премиер Лешек Милер посочи младите украинци като основния ресурс, който републиката може да предостави на Киев. Той изрази мнението си в ефира...
          Война

          Reuters: Украйна е на прага на демографски колапс

          Иван Христов -
          От февруари 2022 г. населението на Украйна е спаднало от 42 милиона до по-малко от 36 милиона и се очаква да намалее до 25...

          34 КОМЕНТАРА

          3. И като дойдат укрите в евроконцлагера, като нас и кой ще им търпи наглостта и манията за величие, ти и сега неможеш ги накара да се хванат на работа, всичко им е безплатно на наш гръб, храна хотели, транспорт, мислиш ли че ще се откажат укрофашите от тая сладост. Тая нова македонска нация вече ни идва в повече, затова по – добре айде на фронта до последната бенера

          5. Ми окраинската гнос се крие във хотели, детски градини, училища и болници. И после Путин що ги бомбардира. Ми щото сте мишки. Ръцете и краката трябва да му целувате на Путин. Щото може да направи кратер от Окрайна за три секунди. Но търпението му е безгранично. Бомбите над Хирошима и Нагасаки са пиратки,в сравнение с това което има Русия и сащ съответно. Ръцете трябва да му целувате на Путин. Просто методично прочиства фашистката гнус. Иначе ще остане само кратер

          6. Правото е на страната на Русия ,те защитават руското население в Украйна!Прави чест на президента Владимир Путин!Така се защитава народ а не като нашите предатели !Моля се по-скоро да свърши това братоубийство!зтова ще тегне на съвестта на оглупелия и алчен Байдън!Чака го ддеветия кръг на ада!

          7. Правото е на страната на Русия ,те защитават руското население в Украйна!Прави чест на президента Владимир Путин!Така се защитава народ а не като нашите предатели !Моля се по-скоро да свърши това братоубийство!зтова ще тегне на съвестта на оглупелия и алчен Байдън!Чака го ддеветия кръг на ада!

            • Ами мафията граби. Когато войната свърши в украина ще има поне още 10 години сеч и грабене. Знаете в България какво беше с настъпването на така наречената демокрация.

          11. Заслепени русофоби,мозъците са ви тотално промити и от това се възползват розовите брюкселски евролиберасти и нашите подлоги.
            Не разбрахте ли най-после,че трагедията е в това,че взаимно се избиват две от трите части на една нация.
            Избиват се заради интересите за „демократите“ от Париж,Лондон,Берлин и Брюксел.

            • Ти май неразбра,че благодарение на твоите розови приятелчета от Лондон и Брюксел конфликта се разпалва и руските санкции се отразяват на целият ЕС

          13. Сега до 3 дни орките са в Киев нали ??? Пути каза че е във Вашингтон след 7 дни !!!! Zzzzz комунизъм и рикия !!!!!!!??!

          14. Укронаркоманите вече се бият и по-между си … Супер новина за малоумници те със синьо-жълтите парцали на профилите си … 😂🤣

            • Боклукът се изхвърля отвън, а теб как са те създали е необяснимо, плувайки във фекалиите си се пръхнал някак си

          17. Мислих ви за сериозна медия.
            Публикувате пропагандата на Мекерето Подоляк(украинец от Суми, изоставил дете инвалид и т.н.)

          19. Жеребенок заснул, е“елитно село“ и в него са се хванали за гушите украинските войски,делят го. А тук с.Жребчево се навдигна от дъното на язовира и заживява пак. От двете новини вярната е втората, ама като на кино. Обаче в Украйна се бият яко на фронта, по нормални тв показват и войниците им, в трета възраст, пенсионери. Жребците спят, вечен сън.

          20. Пожелавам за Коледа войната да спре,да не измират невинни хора и мира и щастието да се върнат по цялата Земя.

            • Ти трябва да се преименуваш на черенфоб – хем ще ти платят още повече €…! А може и да ти излезе късмета с някой черен патладжан! Хахахаха…

          22. Руските и украинските войници са от едно тесто ,но украинските ги зомбирани,бият се за западните интереси , руските за Русия е.

            • Какви, руската ападни интереси, мозък промит от руска евтина пропаганда. Пазят си страната и земята си от азиатските пълчища дето не оставиха камък върху камък. Не искат този руски мир а сами да определят съдбата си. Никой не я иска тази кочина, те и много отидоха но като видяха реалността избягаха яко дим И путя говори за многополюсен свят ама само неговия другите не…

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions