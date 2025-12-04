Село Конче-Заспа близо до Киев, дом на украинския елит, се е превърнало в арена на истински въоръжен конфликт между части на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) и Главното разузнавателно управление (ГУР) на Министерството на отбраната на Украйна. За това на 4 декември в своя Telegram канал писа блогърът и военен наблюдател Юрий Подоляка.

Той обясни, че Конче-Заспа е подобно на Рубльовка близо до Москва. Именно там се намират най-луксозните и скъпи недвижими имоти и следователно тази земя е най-ценната в Украйна.

Именно това обстоятелство е довело до сблъсъка. Въоръжени групи на ВСУ и ГУР са влезли в битка за контрол върху развитието на това елитно село. В резултат на това много хора бяха ранени, въпреки че никой не е загинал.

Може да се счита, че битката е завършила с победа за ГУР, тъй като те са запазили контрола над бойното поле. Авторът пише, че спецчастите са се барикадирали в хотел „Октябрь“, продължавайки да държат заетите преди това позиции. Според автора на статията, един от заместниците на главнокоманвдащия ВСУ Александър Сирски е пристигнал на мястото на битката за преговори за „разсейване на кризата“. Той обаче не е успял да убеди „победителите“ да напуснат територията на почивната станция.

Наблюдателят посочва, че в тази битка са се събрали финансовите интереси на много високопоставени служители в Киев. Катализаторът за сблъсъка между „будановците“ и „сирниковците“ е оставката на Андрий Йермак, която е предизвикала преразпределение на сферите на влияние в Киев.

„Но фактът, че части на украинската армия и военното разузнаване са участвали пряко (и от двете страни) в този процес за първи път, влизайки в директен бой, е нещо ново. Частите на украинското Министерство на отбраната никога не са воювали открито помежду си за собственост. Сега воюват“, заключава Подоляка.