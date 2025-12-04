ВСУ и ГУР на Украйна са влезли в бой помежду си в елитно селище край Киев

Село Конче-Заспа близо до Киев, дом на украинския елит, се е превърнало в арена на истински въоръжен конфликт между части на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) и Главното разузнавателно управление (ГУР) на Министерството на отбраната на Украйна. За това на 4 декември в своя Telegram канал писа блогърът и военен наблюдател Юрий Подоляка.
Той обясни, че Конче-Заспа е подобно на Рубльовка близо до Москва. Именно там се намират най-луксозните и скъпи недвижими имоти и следователно тази земя е най-ценната в Украйна.
Именно това обстоятелство е довело до сблъсъка. Въоръжени групи на ВСУ и ГУР са влезли в битка за контрол върху развитието на това елитно село. В резултат на това много хора бяха ранени, въпреки че никой не е загинал.
Може да се счита, че битката е завършила с победа за ГУР, тъй като те са запазили контрола над бойното поле. Авторът пише, че спецчастите са се барикадирали в хотел „Октябрь“, продължавайки да държат заетите преди това позиции. Според автора на статията, един от заместниците на главнокоманвдащия ВСУ Александър Сирски е пристигнал на мястото на битката за преговори за „разсейване на кризата“. Той обаче не е успял да убеди „победителите“ да напуснат територията на почивната станция.
Наблюдателят посочва, че в тази битка са се събрали финансовите интереси на много високопоставени служители в Киев. Катализаторът за сблъсъка между „будановците“ и „сирниковците“ е оставката на Андрий Йермак, която е предизвикала преразпределение на сферите на влияние в Киев.
„Но фактът, че части на украинската армия и военното разузнаване са участвали пряко (и от двете страни) в този процес за първи път, влизайки в директен бой, е нещо ново. Частите на украинското Министерство на отбраната никога не са воювали открито помежду си за собственост. Сега воюват“, заключава Подоляка.
На преврат ми мирише😂😂😂
Западни подметки що си ни ЕПМ
И като дойдат укрите в евроконцлагера, като нас и кой ще им търпи наглостта и манията за величие, ти и сега неможеш ги накара да се хванат на работа, всичко им е безплатно на наш гръб, храна хотели, транспорт, мислиш ли че ще се откажат укрофашите от тая сладост. Тая нова македонска нация вече ни идва в повече, затова по – добре айде на фронта до последната бенера
Ако същата такава битка се води на наша територия.Позннайте, къде ще бъде?
Ми окраинската гнос се крие във хотели, детски градини, училища и болници. И после Путин що ги бомбардира. Ми щото сте мишки. Ръцете и краката трябва да му целувате на Путин. Щото може да направи кратер от Окрайна за три секунди. Но търпението му е безгранично. Бомбите над Хирошима и Нагасаки са пиратки,в сравнение с това което има Русия и сащ съответно. Ръцете трябва да му целувате на Путин. Просто методично прочиства фашистката гнус. Иначе ще остане само кратер
Правото е на страната на Русия ,те защитават руското население в Украйна!Прави чест на президента Владимир Путин!Така се защитава народ а не като нашите предатели !Моля се по-скоро да свърши това братоубийство!зтова ще тегне на съвестта на оглупелия и алчен Байдън!Чака го ддеветия кръг на ада!
Правото е на страната на Русия ,те защитават руското население в Украйна!Прави чест на президента Владимир Путин!Така се защитава народ а не като нашите предатели !Моля се по-скоро да свърши това братоубийство!зтова ще тегне на съвестта на оглупелия и алчен Байдън!Чака го ддеветия кръг на ада!
Украинската мафия в действие след скандалите за корупция.
Ами мафията граби. Когато войната свърши в украина ще има поне още 10 години сеч и грабене. Знаете в България какво беше с настъпването на така наречената демокрация.
Слава на Русия
Как може евроатлантиците да не победят?
Заслепени русофоби,мозъците са ви тотално промити и от това се възползват розовите брюкселски евролиберасти и нашите подлоги.
Не разбрахте ли най-после,че трагедията е в това,че взаимно се избиват две от трите части на една нация.
Избиват се заради интересите за „демократите“ от Париж,Лондон,Берлин и Брюксел.
Ти май неразбра,че благодарение на твоите розови приятелчета от Лондон и Брюксел конфликта се разпалва и руските санкции се отразяват на целият ЕС
Украинците се борят за демократична ържава като нашата!КР
Сега до 3 дни орките са в Киев нали ??? Пути каза че е във Вашингтон след 7 дни !!!! Zzzzz комунизъм и рикия !!!!!!!??!
Укронаркоманите вече се бият и по-между си … Супер новина за малоумници те със синьо-жълтите парцали на профилите си … 😂🤣
Добър коментар, смях се от сърце
Слава на СВО !
Еййй
Руски спермоядииии
Стига фейкове бе !?
Боклукът се изхвърля отвън, а теб как са те създали е необяснимо, плувайки във фекалиите си се пръхнал някак си
Мислих ви за сериозна медия.
Публикувате пропагандата на Мекерето Подоляк(украинец от Суми, изоставил дете инвалид и т.н.)
Мутренска държава – подобна на нашата.
Жеребенок заснул, е“елитно село“ и в него са се хванали за гушите украинските войски,делят го. А тук с.Жребчево се навдигна от дъното на язовира и заживява пак. От двете новини вярната е втората, ама като на кино. Обаче в Украйна се бият яко на фронта, по нормални тв показват и войниците им, в трета възраст, пенсионери. Жребците спят, вечен сън.
Пожелавам за Коледа войната да спре,да не измират невинни хора и мира и щастието да се върнат по цялата Земя.
Дай Боже да се вразумят и да спрат тази война.
Ало, в рубли ли ви плащат та ден и нощ бълвате руска пропаганда
Ти трябва да се преименуваш на черенфоб – хем ще ти платят още повече €…! А може и да ти излезе късмета с някой черен патладжан! Хахахаха…
Добре казано, пичаго! Добре казано!
Руските и украинските войници са от едно тесто ,но украинските ги зомбирани,бият се за западните интереси , руските за Русия е.
3
Какви, руската ападни интереси, мозък промит от руска евтина пропаганда. Пазят си страната и земята си от азиатските пълчища дето не оставиха камък върху камък. Не искат този руски мир а сами да определят съдбата си. Никой не я иска тази кочина, те и много отидоха но като видяха реалността избягаха яко дим И путя говори за многополюсен свят ама само неговия другите не…
Руска пропаганда.
Абсолютно си прав.
почна се