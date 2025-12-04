НА ЖИВО
          ВСУ отрекоха руската армия да е превзела Доброполе в Запорожка област

          Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) опроверга информацията за загуба на село Доброполе в Запорожка област, която по-рано бе съобщена от руски източници, предава УНИАН.

          Според украинското командване, руска разузнавателно-диверсионна група (ДРГ) наистина е проникнала в селото, но е била унищожена и ситуацията е под контрол. Публикувано е видео, което потвърждава това, показващо украински войници, които издигат знаме в самото село.

          Междувременно военният наблюдател на германското издание BILD твърди, че руските сили държат поне част от Доброполе, позовавайки се на кадри на руски войници, които също са видени да издигат знаме в селото.

          Според проекта DeepState фронтовата линия е приблизително на три километра от Доброполе, което играе ключова роля в логистиката на Гуляйполско направление.

          - Реклама -

