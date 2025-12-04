НА ЖИВО
          Защитата по делото „Пулс" представя аргументите си днес

          Снимка: БГНЕС
          Днес продължават встъпителните изказвания на защитата по делото за трагичния пожар в дискотека „Пулс“ в Кочани, съобщава Скопје1.мк. Заседанието отново ще се проведе в съда в Идризово, като вниманието ще е насочено към аргументите, които адвокатските екипи ще изложат срещу обемистия обвинителен акт, изготвен от 15 прокурори. Очаква се защитата да представи подробни разяснения относно позицията си, че подсъдимите не са предприели действия, които пряко да са довели до бедствието, при което 63 души загинаха, а над 200 бяха ранени.

          Какво се случи на предишното заседание?

          На последното заседание всички 37 подсъдими – сред които собственици, управители, инспектори, бивши кметове, охранители и държавни служители – заявиха, че са невинни по повдигнатите обвинения.
          Мнозина изразиха съболезнования и съчувствие към семействата на жертвите, но настояха, че липсва причинно-следствена връзка между техните действия и пожара. Част от адвокатите подчертаха, че трагедията е следствие от институционални пропуски, а не от индивидуална вина.

          Позициите на защитата и прокуратурата

          Защитата заяви, че ще представи свидетели и документи, доказващи, че собствениците са разполагали с валидни разрешителни, че проектантите и изпълнителите са работили в рамките на своята компетентност, а някои обвиняеми – като Михаил Йованов, син на собственика – не са участвали в управлението на клуба.

          Прокуратурата от своя страна твърди, че Пулс“ е бил смъртоносен капан още от откриването си, като системна небрежност, пропуски в контрола и незаконни промени в обекта са довели до най-мащабната гражданска трагедия от този вид в страната.

