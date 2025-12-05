5 декември: Кой празнува имен ден днес?

На 5 декември православната църква почита паметта на преподобните Сава Освещени и Нектарий Битолски. Роден в Кападокия, Мала Азия, свети Сава още от младини желаел да се отдаде на монашески живот, поради което се отправил към Йерусалим.

Там той се обучавал в подвижничество при свети Евтимий Велики и свети Теоктист, а с времето проявил своите многобройни добродетели. Сава посвещавал усилия в помощ на бедните и болните сред поклонниците. След 12 години в манастира пожелал още по-голямо усамотение и се установил в пещера, където прекарвал дни и нощи в молитва и труд.

Постепенно при него започнали да идват и други търсещи усамотение. С наследството, което получил от своето семейство, свети Сава изградил обители, болници и две странноприемници – едната в Йерихон, а другата при пещерите. Така се оформил големият манастир, наречен лавра. Преподобният наставлявал братята чрез слово и личен пример, учейки ги на смирение, кротост, мълчание и упование в Бога. Починал мирно на 94-годишна възраст през 533 г.

Свети Нектарий Битолски се родил през 1406 г. в Битоля и бил кръстен Никола. При турско нападение семейството му се укрило в планината, а баща му постъпил в манастира „Св. Безсребърници“, приемайки името Пахомий. Малко по-късно Никола се отправил към Света гора, където станал монах в килията „Св. Архангели“ в Карея под името Нектарий. Негов духовен наставник бил прозорливият монах Филотей.

Там Нектарий започнал усилен подвижнически живот, а с годините неговите изключителни добродетели станали известни из цялата Света гора. Макар да страдал от неизлечима болест, той търпеливо понасял изпитанията и починал мирно на 5 декември 1500 г.

На 5 декември имен ден празнуват всички, носещи имената: Венцислав, Венцислава, Владислав, Владислава, Десислав, Десислава, Сабина, Сава, Савка, Савчо, Светослав, Светослава, Слав, Слава, Славей, Славейка, Славейко, Слави, Славка, Славчо, Станислав, Станислава, Съби, Събина.