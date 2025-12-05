АПС: Участваме във внасянето на вота на недоверие

Парламентарната група на Алианс за права и свободи (АПС) официално се подписа под вота на недоверие, внесен от „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) срещу правителството на премиера Росен Желязков.

Така АПС стават пълноправни съвносители на вота, който е на тема „провал в икономическата политика“. Това е поредният вот на недоверие към правителството, встъпило в длъжност на 16 януари 2025 г. – кабинет, който в началото АПС подкрепяше.

Подкрепа и от други формации

Преди дни под вота се подписаха и от ПГ МЕЧ, които ще участват и в изготвянето на мотивите.

От ПП-ДБ очакват документът да събере широка парламентарна подкрепа.

АПС: Всички 15 депутати ще гласуват „за“

Хайри Садъкъев заяви, че цялата група на АПС – и 15-те депутати – ще подкрепят вота на недоверие.

Той посочи, че формацията е уверена в успеха му.

Адемов: „Духът е изпуснат от бутилката“

Хасан Адемов подчерта, че дори вотът да не мине, кризата в управлението е необратима:

„Въпросът не е дали ще падне правителството. Въпросът е кога това ще се случи.“

Адемов остро разкритикува управляващите за опита да прокарат бюджета „силово“ и подчерта, че невъзможността на едно правителство да приеме бюджета си традиционно означава оставка.