      събота, 06.12.25
          Начало България Политика

          АПС: Участваме във внасянето на вота на недоверие

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Парламентарната група на Алианс за права и свободи (АПС) официално се подписа под вота на недоверие, внесен от „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) срещу правителството на премиера Росен Желязков.

          Така АПС стават пълноправни съвносители на вота, който е на тема „провал в икономическата политика“. Това е поредният вот на недоверие към правителството, встъпило в длъжност на 16 януари 2025 г. – кабинет, който в началото АПС подкрепяше.

          Подкрепа и от други формации

          Преди дни под вота се подписаха и от ПГ МЕЧ, които ще участват и в изготвянето на мотивите.
          От ПП-ДБ очакват документът да събере широка парламентарна подкрепа.

          АПС: Всички 15 депутати ще гласуват „за“

          Хайри Садъкъев заяви, че цялата група на АПС – и 15-те депутати – ще подкрепят вота на недоверие.
          Той посочи, че формацията е уверена в успеха му.

          Скандал в НС: Белобрадова връчи оставката на премиера за подпис по време на блицконтрола Скандал в НС: Белобрадова връчи оставката на премиера за подпис по време на блицконтрола

          Адемов: „Духът е изпуснат от бутилката“

          Хасан Адемов подчерта, че дори вотът да не мине, кризата в управлението е необратима:

          „Въпросът не е дали ще падне правителството. Въпросът е кога това ще се случи.“

          Адемов остро разкритикува управляващите за опита да прокарат бюджета „силово“ и подчерта, че невъзможността на едно правителство да приеме бюджета си традиционно означава оставка.

