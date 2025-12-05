Арест в Сандански: мъж наруши заповед за защита и преби съпругата си

53-годишен мъж от село Лебница е задържан, след като е нарушил издадена заповед за защита и е нанесъл побой на съпругата си – 51-годишна жена от село Струма. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Благоевград.

Сигналът е подаден на 4 декември 2025 г. в Районното управление в Сандански. По първоначална информация мъжът е пристигнал при жената въпреки забраната за контакт и е упражнил физическо насилие над нея.

Полицията е реагирала незабавно и извършителят е бил задържан. По случая е образувано досъдебно производство, като разследването продължава.