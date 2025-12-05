НА ЖИВО
          Арестуваха 55-годишен мъж в София за разпространение на детска порнография

          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          Софийската районна прокуратура привлече към наказателна отговорност и разпореди задържането на 55-годишен мъж, обвинен в притежание и разпространение на порнографски материали в онлайн пространството.

          Според събраните до момента доказателства, престъпната дейност е извършвана в град София в периода от 29.11.2025 г. до 02.12.2025 г. Обвиняемият с инициали Д.К. е действал при условията на продължавано престъпление. Разследващите са установили три отделни деяния, при които мъжът е използвал мобилно приложение, за да изпрати на трима потребители материали, съдържащи порнографско съдържание с лица, ненавършили 18-годишна възраст.

          В хода на разследването е установено, че обвиняемият е съхранявал в личния си мобилен телефон множество снимки, изобразяващи открито сексуално поведение.

          По случая е образувано досъдебно производство за извършени престъпления по чл. 159, ал. 4, във връзка с ал. 2 и чл. 26, ал. 1 от Наказателния кодекс, както и по чл. 159, ал. 6 от НК. За тези деяния законът предвижда наказание „лишаване от свобода“ и налагане на глоба.

          С постановление на наблюдаващия прокурор, Д.К. е задържан за срок до 72 часа. Предстои държавното обвинение да внесе искане в Софийския районен съд за налагане на най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.

