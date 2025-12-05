Асоциацията на прокурорите предлага акциз за райския газ

Райският газ да се третира като акцизна стока беше сред предложенията на експерти в рамките на кръгла маса, организирана от Асоциацията на прокурорите в България. Тя бе на тема „Новата пандемия – райски газ – рискове за здравето, наказуемост за държане, превоз, публична употреба и шофиране под въздействие на диазотен оксид“ и се състоя в Съдебната палата в София.

На събитието беше обсъдена аналитична рамка, създадена от научно-експертния съвет на Асоциацията на прокурорите, която засяга нормативно регулиране на употребата, разпространението и рисковете, свързани с диазотния оксид и други упойващи газове. Участие взеха представители на прокуратурата, СДВР, ГДНП, ГДБОП, Агенция „Митници“, БАБХ, КРС, РЗИ, лекари, неправителствени организации и академични експерти.

Председателят на Асоциацията на прокурорите Елица Калпачка откри срещата и заяви, че целта е не просто да се идентифицира проблема, а да се начертае общо експертно решение.

Зам.-министърът на правосъдието Спаска Кинчева подчерта, че статистиката сред децата и младежите е тревожна и превенцията е наложителна.

„Системен проблем може да се реши само със системен контрол“, каза Марин Малчев, зам.-районен прокурор в СРП. Той отбеляза, че в Закона за движение по пътищата липсва изрична забрана за шофиране под въздействие на райски газ.

Георги Коджаниколов от научно-експертния съвет заяви, че няма регламентация за упойващите газове, като даде пример с Швеция, която не ги третира като наркотик, но води регистър на търговците.

Десислава Петрова, зам.-градски прокурор в СГП, подчерта, че често употребата на райски газ се доказва чрез свидетелски показания.

Председателят на Сдружение „Европейски център за транспортни политики“ Диана Русинова заяви, че е необходимо въвеждане на данък и номерация на всеки флакон.

Калин Рачев, началник на сектор „Наркотици“ в ГДНП, добави, че „трудностите са чисто законови, поради липса на ясни критерии за контрол“.

Кристиян Костов, зам.-началник на „Икономическа полиция“ към СДВР, посочи, че третирането на райския газ като акцизна стока би било най-ефективното решение.

Доц. д-р Людмила Нейкова от ВМА заяви, че няма единна нормативна методика за наркотичните вещества, което води до различни оценки в различните лаборатории.

В дискусионния панел участниците очертаха необходимостта от цялостен законодателен пакет. Сред предложените мерки бяха: