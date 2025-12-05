НА ЖИВО
      събота, 06.12.25
          Български шофьор арестуван в Гърция след опасно навлизане в насрещното на магистралата

          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Български шофьор на камион е бил арестуван тази сутрин в Гърция, след като се е включил в насрещното движение на националната магистрала Солун–Атина, съобщават местни медии. Камионът е навлязъл в трафика от пункта за събиране на пътни такси „Малгара“ и е продължил в грешната посока до кръстовището Клиди, където е бил спрян от полицейски патрул.

          Мъжът е задържан, а срещу него е образувано дело за „опасно възпрепятстване на движението по пътищата“.

          Няма данни за катастрофа или пострадали. Причините, поради които камионът е навлязъл в насрещното платно, остават неизвестни към момента.

