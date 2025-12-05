„Байрон“ връхлетя Гърция: силни ветрове, наводнения и червен код за опасно време

Мощната буря „Байрон“ удари Гърция със силни ветрове и проливни дъждове, които предизвикаха наводнения и срутища в редица региони. Властите въведоха червени кодове и отправиха категоричен призив към гражданите да не пътуват без причина.
Според Гръцката метеорологична служба валежите ще останат интензивни, а на места ще бъдат придружени от локална градушка.
Затворени училища и дистанционно обучение
Заради опасното време всички училища и детски градини в област Атика, включително и в Атина, остават затворени. Същото важи и за всички начални и средни училища в Халкидики.
Министерството на образованието обяви, че във всички засегнати райони учениците ще преминат на дистанционно обучение, докато обстановката се нормализира.
Армията и местните власти в постоянна координация
Министерството на националната отбрана съобщи, че поддържа постоянна връзка с регионалните образователни дирекции и с общините, които се борят с последствията от тежките метеорологични явления.
Спасителни операции след наводнения
Оказана е помощ на двама германски туристи, чието място за настаняване, както и караваната им, са били наводнени. Спасени са и двама унгарски граждани, собственици на имот в района, след като водата рязко се е повишила.
Бурята „Байрон“ продължава да се движи от югозапад на север, оставяйки след себе си сериозни щети и очакване за нови валежи.
