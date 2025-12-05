Белгия категорична: Няма да се обременяваме с безотговорни рискове, ЕС да изпълни три условия за „репарационния заем“

Белгия може да подкрепи предоставянето на т. нар. „репарационен заем“ на Украйна, използвайки замразените руски активи. За да се случи това обаче, Европейският съюз трябва да изпълни три условия, заяви белгийският премиер Барт де Вевер, предава УНИАН.

- Реклама -

„Разпространяват се много неверни инсинуации, за да ни се окаже натиск, но нашите условия са разумни и конструктивни. Нямаме намерение да се обременяваме с безотговорни рискове“, написа той в социалната мрежа X.

Де Вевер отбелязва, че използването на активи, държани в депозитаря Euroclear, може да има потенциално негативни последици както за Белгия, така и за Европа. Затова той посочва „пълна взаимна отговорност за рисковете“ като едно от условията за подкрепа на отпускането на „репарационен заем“.

„Съгласно действащите двустранни споразумения за защита на инвестициите, обезщетението за незаконно отчуждаване може значително да надвишава стойността на самите активи и да включва сложна лихва и нереализирани печалби. Следователно, според нас, гаранциите трябва да покриват всички потенциални финансови задължения от първия ден“, обясни белгийският политик.

Второто условие на Де Вевер е „осигуряване на ликвидност и защита от риска“. Белгия иска да гарантира, че депозитарят Euroclear ще разполага с необходимите ресурси, ако е необходимо. Например, ако депозитарят е обект на руски санкции или Руската централна банка поиска обезщетение.

И накрая, третото условие на Брюксел е справедливо разпределение на разходите. Според Де Вевер всички държави-членки на ЕС, притежаващи руски активи, трябва да участват в операцията:

„И ние трябва да изискваме тези средства пропорционално и по равно от всички институции, разположени в Европа, а в идеалния случай дори по-широко от Европа – включително държави, които са част от „коалицията на желаещите“.

В същото време белгийският премиер уверява, че страната му „напълно подкрепя Украйна“.

„Ние сме лоялни към Украйна. Винаги ще избираме мир, свобода и демокрация. Готови сме да правим жертви, но не можем да изискваме невъзможното от нашата страна. Това е позицията на правителството и се надявам да получа подкрепата на Парламента“, заяви Де Вевер в изявление.