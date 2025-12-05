Без изявления завърши срещата между делегациите на САЩ и Украйна в Маями

В Маями е завършила срещата между делегациите на САЩ и Украйна по повод намирането на мирно разрешение за войната с Русия, съобщава „Суспилне“, позовавайки се на източници.

- Реклама -

Украйна бе представена от секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров и началника на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) Андрей Гнатов.

Подробности за дискусиите все още не са разкрити.

Медиите по-рано съобщиха, че в Маями е планирана среща между специалния представител на президента на САЩ Доналд Тръмп Стив Уиткоф и зетя на американския президент Джаред Кушнер с Умеров.

Украинският президент Володимир Зеленски също обяви планирани консултации в САЩ. Според него основната цел на украинската страна е да получи пълна информация за това какво е било обсъдено по време на срещата между представители на администрацията на Тръмп и руски официални лица в Москва.