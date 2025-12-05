НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 06.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Без изявления завърши срещата между делегациите на САЩ и Украйна в Маями

          1
          106
          Делегации на САЩ и Украйна
          Делегации на САЩ и Украйна
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          В Маями е завършила срещата между делегациите на САЩ и Украйна по повод намирането на мирно разрешение за войната с Русия, съобщава „Суспилне“, позовавайки се на източници.

          - Реклама -

          Украйна бе представена от секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров и началника на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) Андрей Гнатов.

          Подробности за дискусиите все още не са разкрити.

          Медиите по-рано съобщиха, че в Маями е планирана среща между специалния представител на президента на САЩ Доналд Тръмп Стив Уиткоф и зетя на американския президент Джаред Кушнер с Умеров.

          Украинският президент Володимир Зеленски също обяви планирани консултации в САЩ. Според него основната цел на украинската страна е да получи пълна информация за това какво е било обсъдено по време на срещата между представители на администрацията на Тръмп и руски официални лица в Москва.

          В Маями е завършила срещата между делегациите на САЩ и Украйна по повод намирането на мирно разрешение за войната с Русия, съобщава „Суспилне“, позовавайки се на източници.

          - Реклама -

          Украйна бе представена от секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров и началника на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) Андрей Гнатов.

          Подробности за дискусиите все още не са разкрити.

          Медиите по-рано съобщиха, че в Маями е планирана среща между специалния представител на президента на САЩ Доналд Тръмп Стив Уиткоф и зетя на американския президент Джаред Кушнер с Умеров.

          Украинският президент Володимир Зеленски също обяви планирани консултации в САЩ. Според него основната цел на украинската страна е да получи пълна информация за това какво е било обсъдено по време на срещата между представители на администрацията на Тръмп и руски официални лица в Москва.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Кризисен щаб в действие: кораб под флага на Гана аварира край Ахтопол

          Дамяна Караджова -
          Кораб под флага на Гана е останал блокиран в Черно море в района на фара на Ахтопол
          Война

          Русия спусна на вода нов боен кораб

          Иван Христов -
          Средне-Невската корабостроителна корпорация на Обединената корабостроителна корпорация (ОСК) на Русия проведе церемония по спускането на вода на новия морски миночистач проект 12700 „Дмитрий Лисов“,...
          Война

          DeepState: Руската армия настъпва в северната част на Донецка област

          Иван Христов -
          Руската армия са напреднали близо до три града в Донецка област, съобщава украинският ресурс DeepState. По-конкретно, руснаците са напреднали северно от Ямпол, към Лиман и...

          1 коментар

          1. На колоиниите никой не им обеснява кое как и защо.Просто ще ти дадат документи ,които радата а не ти защото си нелигитимен.Та Радата ще подпише и това ще бъде.Ако слушкаш може и да живееш дълго в САЩ ако не слушкаш няма да живееш .

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions