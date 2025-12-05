Борисов: Предлагаме закриване на комисията срещу Сорос

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира остро вчерашната протестна акция на партия „Величие“ пред дома му в Банкя. По думите му действията на групата представляват политическа провокация, която засяга не само него, но и семейството му.

„Да изнасям децата при комшиите… и на тях им писна“

Борисов заяви, че не разбира защо протестиращите го търсят, след като „Радостин Василев пусна сигнала, че са пирамида“.

„За всяко нещо, който има някакви неудачи, идва пред моя дом. Да изнасям трите си деца при комшиите… те и на комшиите вече им писна“, каза той.

Лидерът на ГЕРБ описа ситуацията като тормоз, насочен към семейството му:

„Деца, които са на училище, да ги вдигаш по пижами, да ги носиш по комшиите, заради 50–60 човека, които се събраха, дадоха им парите и заминаха.“

Според него протестиращите били събрани организирано:

„Събраха се на ‘Люлин’ на един паркинг, дадоха им парите и се разотидоха.“

Пеевски, правителството и „мантрата Борисов – Пеевски“

Борисов категорично отрече твърденията за близост с Делян Пеевски:

„Не съм говорил с Пеевски, но тази мантра ‘Борисов – Пеевски’ трябва да изчезне.”

Той припомни, че при съставянето на правителството именно ГЕРБ, заедно с АПС, оформят управляващо малцинство, а по-късно Пеевски подкрепя кабинета без да заема постове.

Борисов обяви и политически тест:

„Входираме в момента закриване на Комисията за разследване на дейността на Сорос в България. Ще видя как ще гласуват всички.“

ГЕРБ няма да отстъпи от политиката си

Лидерът на ГЕРБ коментира и протестите, които настояват за неговата оставка:

„Иска оставка на Борисов, а аз съм само депутат. Не виждам да е нужно да подавам оставка.“

Борисов твърди, че е поискал от Теменужка Петкова да чуе протестиращите, но подчерта, че правителствените решения са работа на премиера.

За бюджета и евентуалния вот на недоверие

Борисов посочи, че очаква ускорена процедура по новия бюджет, ако социалните партньори и институциите постигнат съгласие:

„Надявам се до края на месеца да приемем бюджета. Ще работим и в почивните дни.“

В случай че бъде внесен вот на недоверие, това ще забави процеса до празниците, уточни той.

„Нека намалим възбудата“

В края на изявлението си Борисов отправи апел към всички политически лидери: