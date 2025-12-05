Борисов: Предлагаме закриване на комисията срещу Сорос

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира остро вчерашната протестна акция на партия „Величие“ пред дома му в Банкя. По думите му действията на групата представляват политическа провокация, която засяга не само него, но и семейството му.
„Да изнасям децата при комшиите… и на тях им писна“
Борисов заяви, че не разбира защо протестиращите го търсят, след като „Радостин Василев пусна сигнала, че са пирамида“.
Лидерът на ГЕРБ описа ситуацията като тормоз, насочен към семейството му:
Според него протестиращите били събрани организирано:
Пеевски, правителството и „мантрата Борисов – Пеевски“
Борисов категорично отрече твърденията за близост с Делян Пеевски:
Той припомни, че при съставянето на правителството именно ГЕРБ, заедно с АПС, оформят управляващо малцинство, а по-късно Пеевски подкрепя кабинета без да заема постове.
Борисов обяви и политически тест:
ГЕРБ няма да отстъпи от политиката си
Лидерът на ГЕРБ коментира и протестите, които настояват за неговата оставка:
Борисов твърди, че е поискал от Теменужка Петкова да чуе протестиращите, но подчерта, че правителствените решения са работа на премиера.
За бюджета и евентуалния вот на недоверие
Борисов посочи, че очаква ускорена процедура по новия бюджет, ако социалните партньори и институциите постигнат съгласие:
В случай че бъде внесен вот на недоверие, това ще забави процеса до празниците, уточни той.
„Нека намалим възбудата“
В края на изявлението си Борисов отправи апел към всички политически лидери:
ЛЪЖЕЦ ОТ ГОЛЯМА КЛАСА…
Я изчезвай ги, Тикво!
Сетила се баба да се побара! Къде беше до сега бе ТИКВО? Сега нали ти пари под краката и си готов на всичко, само да отървеш кожата! 😂
Въртят и сучат , шумкари червени
Като ще тестваш Пеевски свали правителството бе, селски тарикат!
Я каква стана! Като ви притисна протеста и почнахте да си обръщате решенията. Не искате нещо излишно напрежение от улицата! Малко се кротнахте
баааа ……. изм……………………………….ра тоаа в тиквата му се мотат 101 – но прасета
Zanko Nqkoi
Той поне има тиква а ти и това нямаш.Празна кратуна.
Пълни глупости! Поррдния опит да раздели партиите и протестите. Иска да вкара раздор и да такова всички ни с 200 за пореден път. Разберете, че нищо друго няма значение докато не бъде разграден този мафиотски модел на управление! Кви комисии, кви пет лева, ние сме застрашени екзистенциално! 😡😡🖕
Лекарствата му дайте! Бързо!
Kamen Kunchev не помагат 🙂
Българоубиец,от една картина ли те е страх?А да вкарваш болни хора в ареста, помисли ли за техните деца????
Daniela Hristova ,на вашите деца същото!,но по 100
Мръшляци 😁
Ted Ilieva , троловете като вас живота ще съди така както трябва!
Боряна Гевренова 😅
Сорос,няма място в България! Достатъчно зулуми направи .Отивайте си и двамата!
Andon Mollov този Сорос сега с тебе ли е в стаята?
Kamen KunchevТи,на някоя от хранилките му ли си?
Kamen Kunchev Личи си,че си на хранилка.
Този не е в това измерение
Dess Niko
Не в това измерение,ама той кара влака,нали? Ние по- скоро не сме в това измерение,да допуснем тези….да ни управляват!
Петър Петров така е. Но явно сънят приключи 🤞🏻
Dess Niko
Да,приключи,това е истина.
КАК ОРЕВЕДОХТЕ И ПЕНСИИТЕ И ДОБАВКИТЕ ОЩЕ ДНЕС НЯМА ДА НИ СПРЕТЕ НАМЕРИХТЕ ПАРИ ДА СИ КУПИТЕ ВЛАСТТА ДА НЕ ХОДЯТ ПЕНСИОНЕРИТЕ НА ПРОТЕСТА НО НЯМА ДА НИ СПРЕТЕ
И защо предлага да се закрие измекяра.
Сещате ли се?😡😨🤮
📌ИЗВЪНРЕДНА НОВИНА!
Скъпи приятели,
Днес, 04.12.2025 г., бяхме уведомени, че Общият европейски съд, със свое Решение от 28.11.2025 г., прие за допустима нашата Искова молба за незаконосъобразност по приемането на България 🇧🇬в Еврозоната от 01.01.2026 г.
📌Исковата молба беше подготвена от адвокат Румяна Ченалова и г-н Станимир Минков.
В икономическата обосновка на исковата молба участваха и колегите доц. д-р Григор Сарийски от ИК на БАН и доктор по икономика Любомир Христов.
Люксембург, 4 декември 2025 г. – Общият Съд на Европейския съюз обяви, че е дал ход на дело срещу Съвета на ЕС, след като прие допустимостта на искането за разглеждане на молбата, свързана с оспорването на законосъобразността на важни решения, касаещи въвеждането на еврото в България. Решението, взето от Съвета на 8 юли 2025 г., предвижда приемането на еврото в България да започне на 1 януари 2026 г.
И защо?Явно много се притеснявах.