НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 06.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Борисов: Предлагаме закриване на комисията срещу Сорос

          28
          603
          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира остро вчерашната протестна акция на партия „Величие“ пред дома му в Банкя. По думите му действията на групата представляват политическа провокация, която засяга не само него, но и семейството му.

          - Реклама -

          „Да изнасям децата при комшиите… и на тях им писна“

          Борисов заяви, че не разбира защо протестиращите го търсят, след като „Радостин Василев пусна сигнала, че са пирамида“.

          „За всяко нещо, който има някакви неудачи, идва пред моя дом. Да изнасям трите си деца при комшиите… те и на комшиите вече им писна“, каза той.

          Лидерът на ГЕРБ описа ситуацията като тормоз, насочен към семейството му:

          „Деца, които са на училище, да ги вдигаш по пижами, да ги носиш по комшиите, заради 50–60 човека, които се събраха, дадоха им парите и заминаха.“

          Според него протестиращите били събрани организирано:

          „Събраха се на ‘Люлин’ на един паркинг, дадоха им парите и се разотидоха.“

          Бойко Борисов за протеста пред дома му: Това е платена провокация Бойко Борисов за протеста пред дома му: Това е платена провокация

          Пеевски, правителството и „мантрата Борисов – Пеевски“

          Борисов категорично отрече твърденията за близост с Делян Пеевски:

          „Не съм говорил с Пеевски, но тази мантра ‘Борисов – Пеевски’ трябва да изчезне.”

          Той припомни, че при съставянето на правителството именно ГЕРБ, заедно с АПС, оформят управляващо малцинство, а по-късно Пеевски подкрепя кабинета без да заема постове.

          Борисов обяви и политически тест:

          „Входираме в момента закриване на Комисията за разследване на дейността на Сорос в България. Ще видя как ще гласуват всички.“

          ГЕРБ няма да отстъпи от политиката си

          Лидерът на ГЕРБ коментира и протестите, които настояват за неговата оставка:

          „Иска оставка на Борисов, а аз съм само депутат. Не виждам да е нужно да подавам оставка.“

          Борисов твърди, че е поискал от Теменужка Петкова да чуе протестиращите, но подчерта, че правителствените решения са работа на премиера.

          За бюджета и евентуалния вот на недоверие

          Борисов посочи, че очаква ускорена процедура по новия бюджет, ако социалните партньори и институциите постигнат съгласие:

          „Надявам се до края на месеца да приемем бюджета. Ще работим и в почивните дни.“

          В случай че бъде внесен вот на недоверие, това ще забави процеса до празниците, уточни той.

          Атанас Атанасов (БСП): Организации, финансирани от „Сорос“, свалят кабинета „Виденов“(ВИДЕО) Атанас Атанасов (БСП): Организации, финансирани от „Сорос“, свалят кабинета „Виденов“(ВИДЕО)

          „Нека намалим възбудата“

          В края на изявлението си Борисов отправи апел към всички политически лидери:

          „Малко да намалят възбудата. Действията им може да са добри позивни към своите хора, но като цяло за държавата е лошо.“

          Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира остро вчерашната протестна акция на партия „Величие“ пред дома му в Банкя. По думите му действията на групата представляват политическа провокация, която засяга не само него, но и семейството му.

          - Реклама -

          „Да изнасям децата при комшиите… и на тях им писна“

          Борисов заяви, че не разбира защо протестиращите го търсят, след като „Радостин Василев пусна сигнала, че са пирамида“.

          „За всяко нещо, който има някакви неудачи, идва пред моя дом. Да изнасям трите си деца при комшиите… те и на комшиите вече им писна“, каза той.

          Лидерът на ГЕРБ описа ситуацията като тормоз, насочен към семейството му:

          „Деца, които са на училище, да ги вдигаш по пижами, да ги носиш по комшиите, заради 50–60 човека, които се събраха, дадоха им парите и заминаха.“

          Според него протестиращите били събрани организирано:

          „Събраха се на ‘Люлин’ на един паркинг, дадоха им парите и се разотидоха.“

          Бойко Борисов за протеста пред дома му: Това е платена провокация Бойко Борисов за протеста пред дома му: Това е платена провокация

          Пеевски, правителството и „мантрата Борисов – Пеевски“

          Борисов категорично отрече твърденията за близост с Делян Пеевски:

          „Не съм говорил с Пеевски, но тази мантра ‘Борисов – Пеевски’ трябва да изчезне.”

          Той припомни, че при съставянето на правителството именно ГЕРБ, заедно с АПС, оформят управляващо малцинство, а по-късно Пеевски подкрепя кабинета без да заема постове.

          Борисов обяви и политически тест:

          „Входираме в момента закриване на Комисията за разследване на дейността на Сорос в България. Ще видя как ще гласуват всички.“

          ГЕРБ няма да отстъпи от политиката си

          Лидерът на ГЕРБ коментира и протестите, които настояват за неговата оставка:

          „Иска оставка на Борисов, а аз съм само депутат. Не виждам да е нужно да подавам оставка.“

          Борисов твърди, че е поискал от Теменужка Петкова да чуе протестиращите, но подчерта, че правителствените решения са работа на премиера.

          За бюджета и евентуалния вот на недоверие

          Борисов посочи, че очаква ускорена процедура по новия бюджет, ако социалните партньори и институциите постигнат съгласие:

          „Надявам се до края на месеца да приемем бюджета. Ще работим и в почивните дни.“

          В случай че бъде внесен вот на недоверие, това ще забави процеса до празниците, уточни той.

          Атанас Атанасов (БСП): Организации, финансирани от „Сорос“, свалят кабинета „Виденов“(ВИДЕО) Атанас Атанасов (БСП): Организации, финансирани от „Сорос“, свалят кабинета „Виденов“(ВИДЕО)

          „Нека намалим възбудата“

          В края на изявлението си Борисов отправи апел към всички политически лидери:

          „Малко да намалят възбудата. Действията им може да са добри позивни към своите хора, но като цяло за държавата е лошо.“

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Протести в страната, вот на недоверие срещу кабинета „Желязков“ и съгласие за Бюджет 2026

          Екип Евроком -
          Недоволството в страната продължава, като и тази вечер в различни градове се провеждат протести с искания за оставка на правителството, съобщава БНР. Организацията на...
          Правосъдие

          Прокуратурата протестира срещу освобождаването на шофьорите, убили полицай и пешеходец в София

          Екип Евроком -
          Софийска градска прокуратура (СГП) официално оспори съдебните определения, с които бяха пуснати на свобода срещу парични гаранции двама водачи, причинили тежки пътнотранспортни произшествия със...
          Крими

          Европрокуратурата удари схема за 13 млн. евро: Шестима арестувани и обиски в 9 града

          Екип Евроком -
          Мащабна операция на Европейската прокуратура (EPPO) се проведе на територията на България през последното денонощие, като резултатът е арестът на шестима български граждани. Акцията...

          28 КОМЕНТАРА

          3. Сетила се баба да се побара! Къде беше до сега бе ТИКВО? Сега нали ти пари под краката и си готов на всичко, само да отървеш кожата! 😂

          6. Я каква стана! Като ви притисна протеста и почнахте да си обръщате решенията. Не искате нещо излишно напрежение от улицата! Малко се кротнахте

          8. Пълни глупости! Поррдния опит да раздели партиите и протестите. Иска да вкара раздор и да такова всички ни с 200 за пореден път. Разберете, че нищо друго няма значение докато не бъде разграден този мафиотски модел на управление! Кви комисии, кви пет лева, ние сме застрашени екзистенциално! 😡😡🖕

          10. Българоубиец,от една картина ли те е страх?А да вкарваш болни хора в ареста, помисли ли за техните деца????

          14. КАК ОРЕВЕДОХТЕ И ПЕНСИИТЕ И ДОБАВКИТЕ ОЩЕ ДНЕС НЯМА ДА НИ СПРЕТЕ НАМЕРИХТЕ ПАРИ ДА СИ КУПИТЕ ВЛАСТТА ДА НЕ ХОДЯТ ПЕНСИОНЕРИТЕ НА ПРОТЕСТА НО НЯМА ДА НИ СПРЕТЕ

          16. 📌ИЗВЪНРЕДНА НОВИНА!

            Скъпи приятели,

            Днес, 04.12.2025 г., бяхме уведомени, че Общият европейски съд, със свое Решение от 28.11.2025 г., прие за допустима нашата Искова молба за незаконосъобразност по приемането на България 🇧🇬в Еврозоната от 01.01.2026 г.
            📌Исковата молба беше подготвена от адвокат Румяна Ченалова и г-н Станимир Минков.
            В икономическата обосновка на исковата молба участваха и колегите доц. д-р Григор Сарийски от ИК на БАН и доктор по икономика Любомир Христов.

            Люксембург, 4 декември 2025 г. – Общият Съд на Европейския съюз обяви, че е дал ход на дело срещу Съвета на ЕС, след като прие допустимостта на искането за разглеждане на молбата, свързана с оспорването на законосъобразността на важни решения, касаещи въвеждането на еврото в България. Решението, взето от Съвета на 8 юли 2025 г., предвижда приемането на еврото в България да започне на 1 януари 2026 г.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions