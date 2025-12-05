Бойко Борисов за протеста пред дома му: Това е платена провокация

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира пред журналисти в кулоарите на Народното събрание снощната демонстрация пред дома му в Банкя. По думите му пред вратата е била оставена картина като част от гражданска акция, която участниците описват като изобразяваща „партия Мафия“, червена роза и бял плик, докато те скандирали „тръгнете си с мир“.
Борисов подчерта, че не приема действията като заплаха, но отбеляза, че „модата“ на подобни акции ще се върне към онези, които ги мълчат.
Обвинения в платена провокация
Борисов определи случилото се като платена провокация:
Политически контекст и бюджетни очаквания
Лидерът на ГЕРБ коментира и актуалната политическа ситуация, свързана с обсъждането на новия бюджет.
По думите му парламентът ще работи в почивните дни, за да бъде наваксано времето и да се приеме новата финансова рамка.
Борисов добави, че не разбира защо представители на „Величие“ са отишли да протестират именно пред дома му, а не при Радостин Василев, „който пусна сигнала срещу тях“.
ГЕРБ внася искане за закриване на комисията „Анти-Сорос“
Лидерът на ГЕРБ съобщи още, че партията е събрала необходимите подписи за внасяне на искане за закриване на Комисията „Анти-Сорос“. Документът ще бъде депозиран в деловодството на Народното събрание още днес.
