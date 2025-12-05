Бойко Борисов за протеста пред дома му: Това е платена провокация

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира пред журналисти в кулоарите на Народното събрание снощната демонстрация пред дома му в Банкя. По думите му пред вратата е била оставена картина като част от гражданска акция, която участниците описват като изобразяваща „партия Мафия“, червена роза и бял плик, докато те скандирали „тръгнете си с мир“.

Борисов подчерта, че не приема действията като заплаха, но отбеляза, че „модата“ на подобни акции ще се върне към онези, които ги мълчат.

„Изнасям три деца по комшиите. Те комшиите се възмущават вече. Но виждам, че другите партии си мълчат. Животът е такъв, колело, ще дойде време да ходят пред техните къщи. Не аз, други, защото аз съм потърпевш и знам колко е лошо. Но тази мода ще им се върне от живота. Пак повтарям – не от мен. Да не напишете ‘Борисов ги плаши’“, заяви лидерът на ГЕРБ.

Обвинения в платена провокация

Борисов определи случилото се като платена провокация:

„60 човека нямаше, 50, които се събраха, дадоха им парите, проследихме ги и заминаха. На Люлин се събраха на паркинга, там се разплатиха“, твърди той, без да уточни кой стои зад финансирането.

Политически контекст и бюджетни очаквания

Лидерът на ГЕРБ коментира и актуалната политическа ситуация, свързана с обсъждането на новия бюджет.

„Мантрата Борисов – Пеевски трябва да изчезне! Аз отговарям за ГЕРБ! Ако се разберат с работодателите и синдикатите, новият бюджет ще влезе в парламента следващата седмица“, заяви той, но напомни, че вотът на недоверие, който ПП–ДБ внасят, може да забави процедурата.

По думите му парламентът ще работи в почивните дни, за да бъде наваксано времето и да се приеме новата финансова рамка.

Борисов добави, че не разбира защо представители на „Величие“ са отишли да протестират именно пред дома му, а не при Радостин Василев, „който пусна сигнала срещу тях“.

ГЕРБ внася искане за закриване на комисията „Анти-Сорос“

Лидерът на ГЕРБ съобщи още, че партията е събрала необходимите подписи за внасяне на искане за закриване на Комисията „Анти-Сорос“. Документът ще бъде депозиран в деловодството на Народното събрание още днес.