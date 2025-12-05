НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 06.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоSocial

          Бюджетната комисия свиква заседание на 9 декември

          15
          111
          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Комисията по бюджет и финанси в парламента определи 09.12.2025 г. от 11:00 ч. като дата и час за своето следващо заседание. Решението идва непосредствено след като правителството, бизнесът и синдикатите постигнаха днес споразумение относно новата рамка на Бюджет 2026.

          - Реклама -
          Правителството, синдикатите и работодателите се обединиха около преработения Бюджет 2026 Правителството, синдикатите и работодателите се обединиха около преработения Бюджет 2026

          На срещата във вторник под председателството на Делян Добрев комисията трябва да обсъди Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, внесен от Министерския съвет.

          Теменужка Петкова: В понеделник внасяме бюджета Теменужка Петкова: В понеделник внасяме бюджета

          Очаква се обаче, че с оглед на внасянето на коригирания Бюджет 2026 в парламента в понеделник, могат да възникнат форсмажорни обстоятелства, които да пренасочат фокуса на комисията към други приоритетни теми.

          Комисията по бюджет и финанси в парламента определи 09.12.2025 г. от 11:00 ч. като дата и час за своето следващо заседание. Решението идва непосредствено след като правителството, бизнесът и синдикатите постигнаха днес споразумение относно новата рамка на Бюджет 2026.

          - Реклама -
          Правителството, синдикатите и работодателите се обединиха около преработения Бюджет 2026 Правителството, синдикатите и работодателите се обединиха около преработения Бюджет 2026

          На срещата във вторник под председателството на Делян Добрев комисията трябва да обсъди Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, внесен от Министерския съвет.

          Теменужка Петкова: В понеделник внасяме бюджета Теменужка Петкова: В понеделник внасяме бюджета

          Очаква се обаче, че с оглед на внасянето на коригирания Бюджет 2026 в парламента в понеделник, могат да възникнат форсмажорни обстоятелства, които да пренасочат фокуса на комисията към други приоритетни теми.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Протести в страната, вот на недоверие срещу кабинета „Желязков“ и съгласие за Бюджет 2026

          Екип Евроком -
          Недоволството в страната продължава, като и тази вечер в различни градове се провеждат протести с искания за оставка на правителството, съобщава БНР. Организацията на...
          Правосъдие

          Прокуратурата протестира срещу освобождаването на шофьорите, убили полицай и пешеходец в София

          Екип Евроком -
          Софийска градска прокуратура (СГП) официално оспори съдебните определения, с които бяха пуснати на свобода срещу парични гаранции двама водачи, причинили тежки пътнотранспортни произшествия със...
          Крими

          Европрокуратурата удари схема за 13 млн. евро: Шестима арестувани и обиски в 9 града

          Екип Евроком -
          Мащабна операция на Европейската прокуратура (EPPO) се проведе на територията на България през последното денонощие, като резултатът е арестът на шестима български граждани. Акцията...

          15 КОМЕНТАРА

          5. Е, само Добрев но го бяха нареждали за бонус към заплатата. Да слагат директно Горанов и да запечатват този „бюджет“, писан на тоалетна хартия, после да закачат в тоалетните на парламента! Мръшляци такива, само се излагат! Не на омразата!!! 🤣

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions