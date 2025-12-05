Бюджетната комисия свиква заседание на 9 декември

Комисията по бюджет и финанси в парламента определи 09.12.2025 г. от 11:00 ч. като дата и час за своето следващо заседание. Решението идва непосредствено след като правителството, бизнесът и синдикатите постигнаха днес споразумение относно новата рамка на Бюджет 2026.

На срещата във вторник под председателството на Делян Добрев комисията трябва да обсъди Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, внесен от Министерския съвет.

Очаква се обаче, че с оглед на внасянето на коригирания Бюджет 2026 в парламента в понеделник, могат да възникнат форсмажорни обстоятелства, които да пренасочат фокуса на комисията към други приоритетни теми.