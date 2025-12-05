Бюджетната комисия свиква заседание на 9 декември

Комисията по бюджет и финанси в парламента определи 09.12.2025 г. от 11:00 ч. като дата и час за своето следващо заседание. Решението идва непосредствено след като правителството, бизнесът и синдикатите постигнаха днес споразумение относно новата рамка на Бюджет 2026.
На срещата във вторник под председателството на Делян Добрев комисията трябва да обсъди Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, внесен от Министерския съвет.
Очаква се обаче, че с оглед на внасянето на коригирания Бюджет 2026 в парламента в понеделник, могат да възникнат форсмажорни обстоятелства, които да пренасочат фокуса на комисията към други приоритетни теми.
Оставка.
Емблематично просто 🙂
Пелетко Фактурков се изкара голям бюджетар 🙂 на мама къщата готова ли е?
СЪД И ЗАТВОР!!!
Е, само Добрев но го бяха нареждали за бонус към заплатата. Да слагат директно Горанов и да запечатват този „бюджет“, писан на тоалетна хартия, после да закачат в тоалетните на парламента! Мръшляци такива, само се излагат! Не на омразата!!! 🤣
Няма за гога имапи още 3 дена служба после уволнение
Ти си за затвор
Станал председател ,тоя ще ни оправи бюджета ! Мухлю !
Ти си саксиониран,със другите какъв председател можеш да бъдеш …
Vedat Ismail Meed добрев не е пеевски.
Nina Raycheva да но е от същото катило в Казана,и е наведен послушко..
Vedat Ismail Meed като вожда си, те всички са жалки изтривалки.
Не, Не
Всички вън. Оставка.
Оставка
Дерибея Хасковски ще кове закони жална ни майка само оставка