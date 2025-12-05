Д-р Делян Георгиев: Криза в район „Изгрев“ по отношение на отпадъците няма да има

„Криза в район „Изгрев“ по отношение на отпадъците няма да има.“

Това каза кметът на столичния район „Изгрев“ д-р Делян Георгиев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Георгиев обясни, че е успял да осигури повече от необходимата техника, с която да се почиства районът, това означавало, че те работят с удвоен капацитет.