„Да, България“: Пеевски е в паника, събира контрапротест

Партия „Да, България“ публикува позиция в социалните мрежи, в която твърди, че лидерът на „ДПС – Ново начало“ Делян Пеевски е свикал спешна среща с координаторите на партията в хотел „Астория“. Според формацията срещата имала за цел да бъдат разпределени квоти за контрапротест в отговор на продължаващото обществено недоволство.
„Да, България“: Срещата е инструкция за продължение на кампанията „Не на омразата“
От партията твърдят, че събирането е част от по-широка стратегия, целяща продължение на кампанията „Не на омразата“, и определят действията като „опит Пеевски да се крие зад хора от малцинствата като жив щит“.
Формацията допълва, че в социалните мрежи през последните дни Пеевски получил „много шамари“ от представители на различни етнически групи, които заявили, че той не ги представлява.
Кметове и жандармерия присъствали на срещата
Според публикацията на „Да, България“, на снимки от мястото се виждали кметовете на Белица и Кърджали, както и служители на жандармерията. Формацията твърди, че Пеевски планира да „противопостави хора, докарани с автобуси, срещу протестиращите“.
Към момента няма официална реакция от страна на „ДПС – Ново начало“ или Делян Пеевски по повод твърденията.
