„Да, България“: Пеевски е в паника, събира контрапротест

Партия „Да, България“ публикува позиция в социалните мрежи, в която твърди, че лидерът на „ДПС – Ново начало“ Делян Пеевски е свикал спешна среща с координаторите на партията в хотел „Астория“. Според формацията срещата имала за цел да бъдат разпределени квоти за контрапротест в отговор на продължаващото обществено недоволство.

„Пеевски, в паниката си, че властта му се изплъзва, събира днес всички координатори на ДПС-НН в хотел Астория, за да им възложи квоти за контрапротест“, гласи публикацията. - Реклама -

„Да, България“: Срещата е инструкция за продължение на кампанията „Не на омразата“

От партията твърдят, че събирането е част от по-широка стратегия, целяща продължение на кампанията „Не на омразата“, и определят действията като „опит Пеевски да се крие зад хора от малцинствата като жив щит“.

„След писмата, които накара структурите на НН да изпратят в негова подкрепа, сега подготвя контрапротест“, посочват от „Да, България“.

Формацията допълва, че в социалните мрежи през последните дни Пеевски получил „много шамари“ от представители на различни етнически групи, които заявили, че той не ги представлява.

Кметове и жандармерия присъствали на срещата

Според публикацията на „Да, България“, на снимки от мястото се виждали кметовете на Белица и Кърджали, както и служители на жандармерията. Формацията твърди, че Пеевски планира да „противопостави хора, докарани с автобуси, срещу протестиращите“.

„Няма да му се получи провокацията, както не му се получи сценария в нощта на протеста. Оставка и избори!“, завършва позицията.

Към момента няма официална реакция от страна на „ДПС – Ново начало“ или Делян Пеевски по повод твърденията.