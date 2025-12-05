Украйна трябва да сключи мирно споразумение поради ситуацията на фронта, заяви бившият съветник на Пентагона Дъглас Макгрегър в социалната мрежа X.

„Или украинците ще се предадат сега, или са мъртви“, подчерта той.

Макгрегър отбеляза също, че твърденията за големите загуби на Русия звучат абсурдно и добави, че Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) се предават поради изтощение.

„Сключете мирно споразумение, глупаци!“, заключи Макгрегър.