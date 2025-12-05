Дъглас Макгрегър: Или украинците ще се предадат сега, или са мъртви

Украйна трябва да сключи мирно споразумение поради ситуацията на фронта, заяви бившият съветник на Пентагона Дъглас Макгрегър в социалната мрежа X.
„Или украинците ще се предадат сега, или са мъртви“, подчерта той.
Макгрегър отбеляза също, че твърденията за големите загуби на Русия звучат абсурдно и добави, че Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) се предават поради изтощение.
„Сключете мирно споразумение, глупаци!“, заключи Макгрегър.
За пореден път се убеждавам,че путлерофилията са нищо повече от едни биологични отпадъци!
Прост американски слагач
Бандерия капут, точка!
Ако не бяха украинците путин щеше да вземе Киев за три дни.
Пропуснал си или не ти е изнасяло да видиш,прочетеш или чуеш,къде бяха руснаците нас третия ден от войната.
Е чак пък мъртви. Всички живота ще си живеят по света и у нас. Ние да му мислим.
И тоз копейка, аууу
Прав е!
По добре мъртви, тъкмо ще останат по малко
Да , Украйна няма ресурса да води тази война
Русия ще си вземе нейното и това все по ясно се вижда вече
Войната ще продължи до последния украинец!Европедалите ако са толкова тъпи и до последния европеец!
23 юли 2023
Дъглас Макгрегър: През август руснаците ще влязат Харков. Там ще смелят резервите на украинските войски
24.04.2024
Дъглас Макгрегър: Украинските въоръжени сили не могат да продължат да се бият с изтощен личен състав
Е то е време за празници
Даже ВСУ и ГУР на Украйна се бият помежду си
Логично
ВСУ чисти орковете от блатото успешно и нямат никаква причина да се предадат след като могат да спечелят неравностойната битка и да прогонят оркупаторите
Как се печели война срещу най-мощната ядрена сила? Все още никой не е могъл да отговори, но явно ти знаеш отговора. Кажи как?
Той и дядо ти викал едно време, че щял да си свали феса от главата, но ти явно си му го наследил
Още един умен човек!!!