      събота, 06.12.25
          Дъглас Макгрегър: Или украинците ще се предадат сега, или са мъртви

          Украйна трябва да сключи мирно споразумение поради ситуацията на фронта, заяви бившият съветник на Пентагона Дъглас Макгрегър в социалната мрежа X.

          „Или украинците ще се предадат сега, или са мъртви“, подчерта той.

          Макгрегър отбеляза също, че твърденията за големите загуби на Русия звучат абсурдно и добави, че Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) се предават поради изтощение.

          „Сключете мирно споразумение, глупаци!“, заключи Макгрегър.

          34 КОМЕНТАРА

          1. За пореден път се убеждавам,че путлерофилията са нищо повече от едни биологични отпадъци!

            • Пропуснал си или не ти е изнасяло да видиш,прочетеш или чуеш,къде бяха руснаците нас третия ден от войната.

          5. Е чак пък мъртви. Всички живота ще си живеят по света и у нас. Ние да му мислим.

          9. Да , Украйна няма ресурса да води тази война
            Русия ще си вземе нейното и това все по ясно се вижда вече

          10. Войната ще продължи до последния украинец!Европедалите ако са толкова тъпи и до последния европеец!

            • 23 юли 2023
              Дъглас Макгрегър: През август руснаците ще влязат Харков. Там ще смелят резервите на украинските войски
              24.04.2024
              Дъглас Макгрегър: Украинските въоръжени сили не могат да продължат да се бият с изтощен личен състав

          14. ВСУ чисти орковете от блатото успешно и нямат никаква причина да се предадат след като могат да спечелят неравностойната битка и да прогонят оркупаторите

            • Как се печели война срещу най-мощната ядрена сила? Все още никой не е могъл да отговори, но явно ти знаеш отговора. Кажи как?

            • Той и дядо ти викал едно време, че щял да си свали феса от главата, но ти явно си му го наследил

