Данило се нареди сред най-титулуваните бразилци в историята

След като стана шампион на Бразилия с екипа на Фламенго, защитникът Данило вече има точно 30 трофея в кариерата си. Така той се изкачи на десетото място във вечната класация на бразилските футболисти с най-много отборни отличия.

Пред Данило, който се изравни по трофеи с Кафу, са едва деветима играчи в цялата история на бразилския футбол: Неймар (31 трофея), Тиаго Силва (31), Жулио Сезар (32), Пеле (35), Пепе (36), Жилмар (37), Максуел (37), Маркиньос (38) и Даниел Алвеш (43). 34-годишният бранител също така е в топ 40 в това отношение в световен мащаб. В кариерата си той е играл още за Америка МГ, Сантос, Порто, Реал Мадрид, Манчестър Сити и Ювентус, а сред най-ценните му отличия са двата трофея в Шампионската лига, двата в Копа Либертадорес, двете титли в Премиър лийг, едната титла в Ла Лига и тази в Серия „А“.

„Нямах много време, за да осмисля всичко случило се. Това беше прекрасна седмица: получих обичта на феновете, спечелих трофеи и играх на „Маракана“. Да спечеля титлата на Бразилия е специално, защото тя може би е най-сложната от всички заради логистиката и различния климат. Това е наистина трудно първенство. Мисля, че Фламенго заслужава поздравления, че успя да запази постоянство през целия сезон“, коментира по време на снощните празненства Данило, който вкара шампионския гол за триумфа на своя тим в Копа Либертадорес миналия уикенд.