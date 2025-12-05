DeepState: Руската армия настъпва в северната част на Донецка област

Руската армия са напреднали близо до три града в Донецка област, съобщава украинският ресурс DeepState.

По-конкретно, руснаците са напреднали северно от Ямпол, към Лиман и близо до Северск. Според информацията, те са успели да се укрепят в покрайнините на града. Сивата зона в чертите на самия град се е разширила.

Освен това руските войски са напреднали и южно от Северск, близо до Вьемка в Донецка област.