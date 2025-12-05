НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 06.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          DeepState: Руската армия настъпва в северната част на Донецка област

          6
          1938
          Настъпление на руснаците при Северск
          Настъпление на руснаците при Северск
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Руската армия са напреднали близо до три града в Донецка област, съобщава украинският ресурс DeepState.

          - Реклама -

          По-конкретно, руснаците са напреднали северно от Ямпол, към Лиман и близо до Северск. Според информацията, те са успели да се укрепят в покрайнините на града. Сивата зона в чертите на самия град се е разширила.

          Освен това руските войски са напреднали и южно от Северск, близо до Вьемка в Донецка област.

          Руската армия са напреднали близо до три града в Донецка област, съобщава украинският ресурс DeepState.

          - Реклама -

          По-конкретно, руснаците са напреднали северно от Ямпол, към Лиман и близо до Северск. Според информацията, те са успели да се укрепят в покрайнините на града. Сивата зона в чертите на самия град се е разширила.

          Освен това руските войски са напреднали и южно от Северск, близо до Вьемка в Донецка област.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Кризисен щаб в действие: кораб под флага на Гана аварира край Ахтопол

          Дамяна Караджова -
          Кораб под флага на Гана е останал блокиран в Черно море в района на фара на Ахтопол
          Война

          Русия спусна на вода нов боен кораб

          Иван Христов -
          Средне-Невската корабостроителна корпорация на Обединената корабостроителна корпорация (ОСК) на Русия проведе церемония по спускането на вода на новия морски миночистач проект 12700 „Дмитрий Лисов“,...
          Война

          Иван Анчев: Срамна роля на държавата в Чикаго и защо Путин няма ресурс за война с Европа

          Дамяна Караджова -
          Съпредседателят на Атлантическия съвет в България и бивш генерален консул в Чикаго Иван Анчев изрази остра позиция относно скандала със спряното финансиране

          6 КОМЕНТАРА

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions