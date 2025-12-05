Руската армия са напреднали близо до три града в Донецка област, съобщава украинският ресурс DeepState.
По-конкретно, руснаците са напреднали северно от Ямпол, към Лиман и близо до Северск. Според информацията, те са успели да се укрепят в покрайнините на града. Сивата зона в чертите на самия град се е разширила.
Освен това руските войски са напреднали и южно от Северск, близо до Вьемка в Донецка област.
Те все напредват руснаците и до никъде не стигат.
И така 4 години
ВНИМАНИЕ, ТОВА ГО КАЗВА ЕВРОКОМ И НЕ СЕ ХВАЩАЙТЕ НА ЛЪЖАТА !
Velin Pavlov Дедовия ли ми търсиш тук?
Mario Ivanovich На теб ли си задаваш този въпрос? Наистина и аз се чудя ЧИИ ГО ТЪРСИШ В РОДИНАТА МИ ?!
Слава на Червената армия! А тролове е имало и ще има.
Слава на Червената армия! А тролове е имало и ще има.