НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 05.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          DeepState: Руснаците разстреляха украински пленник в Свято-Покровское край Северск

          2
          291
          Руснаците застреляха пленник в Свято-Покровское
          Руснаците застреляха пленник в Свято-Покровское
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Руските войски екзекутираха пленник от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в Свято-Покровское, разположен югозападно от Северск, съобщава украинският ресурс DeepState.

          - Реклама -

          Видео, публикувано в Telegram, показва как руски щурмови отряд залавя украински войник. Той излиза от прикритие с вдигнати ръце, след което откриват огън по него и той пада на прага на сградата.

          Според анализаторите, мястото на инцидента привлича допълнително внимание, тъй като руската армия вече действа отвъд река Бахмутка. Според тях в момента е трудно да се оцени реалната ситуация в Северск.

          Руските войски екзекутираха пленник от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в Свято-Покровское, разположен югозападно от Северск, съобщава украинският ресурс DeepState.

          - Реклама -

          Видео, публикувано в Telegram, показва как руски щурмови отряд залавя украински войник. Той излиза от прикритие с вдигнати ръце, след което откриват огън по него и той пада на прага на сградата.

          Според анализаторите, мястото на инцидента привлича допълнително внимание, тъй като руската армия вече действа отвъд река Бахмутка. Според тях в момента е трудно да се оцени реалната ситуация в Северск.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Кризисен щаб в действие: кораб под флага на Гана аварира край Ахтопол

          Дамяна Караджова -
          Кораб под флага на Гана е останал блокиран в Черно море в района на фара на Ахтопол
          Война

          Русия спусна на вода нов боен кораб

          Иван Христов -
          Средне-Невската корабостроителна корпорация на Обединената корабостроителна корпорация (ОСК) на Русия проведе церемония по спускането на вода на новия морски миночистач проект 12700 „Дмитрий Лисов“,...
          Война

          DeepState: Руската армия настъпва в северната част на Донецка област

          Иван Христов -
          Руската армия са напреднали близо до три града в Донецка област, съобщава украинският ресурс DeepState. По-конкретно, руснаците са напреднали северно от Ямпол, към Лиман и...

          2 КОМЕНТАРА

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions