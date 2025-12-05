DeepState: Руснаците разстреляха украински пленник в Свято-Покровское край Северск

Руските войски екзекутираха пленник от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в Свято-Покровское, разположен югозападно от Северск, съобщава украинският ресурс DeepState.

Видео, публикувано в Telegram, показва как руски щурмови отряд залавя украински войник. Той излиза от прикритие с вдигнати ръце, след което откриват огън по него и той пада на прага на сградата.

Според анализаторите, мястото на инцидента привлича допълнително внимание, тъй като руската армия вече действа отвъд река Бахмутка. Според тях в момента е трудно да се оцени реалната ситуация в Северск.