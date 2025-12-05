Войната между Русия срещу Украйна в крайна сметка ще приключи. Това заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп на церемонията по запалването на коледната елха близо до Белия дом.
Държавният глава подчерта, че десетки хиляди войници умират заради и това трябва да бъде спряно. САЩ, отбеляза той, работят по този въпрос.
„Трябва да спрем това. Работим много усилено по въпроса“, каза той.
Тръмп също така заяви, че установява мир по света, като регулира войните на нива, невиждани досега – евентуално до осем.
„Търсим още един вариант за уреждане между Русия и Украйна, ако е възможно. И вярвам, че в крайна сметка ще постигнем това“, изрази увереност американският лидер.
Убийте съветското джудже и всичко наред 😉
Доналд Тръмп може много неща да иска, но – ако ми разрешите да перефразирам самия него – той няма карти. Европа е твърдо решена войната да продължава, Зеленски също, от там нататък – докато има PURL да плаща – щатите ще доставят оръжие.
Няма как иначе. Не виждам вариант Тръмп да поеме ПР удара само и само за да спре касапница отдалечена на един океан от него. Особено ако всички замесени искат да продължава.
Така, че – да внеса малко оптимизъм – докато Европа иска войната, а Зеленски снабдява телата, войната ще продължава!
Разбира се, това е базирано в условието, че ще може да отмъкнем руските резерви. Ако не можем, тогава сигурно ще се наложим да понамалим огъня до бавно къкрене…
До последния украинец! Слава Україні!
#ДаБългария #ДемократичнаБългария
