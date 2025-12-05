Доналд Тръмп: Трябва да спрем войната в Украйна

Войната между Русия срещу Украйна в крайна сметка ще приключи. Това заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп на церемонията по запалването на коледната елха близо до Белия дом.

Държавният глава подчерта, че десетки хиляди войници умират заради и това трябва да бъде спряно. САЩ, отбеляза той, работят по този въпрос.

„Трябва да спрем това. Работим много усилено по въпроса“, каза той.

Тръмп също така заяви, че установява мир по света, като регулира войните на нива, невиждани досега – евентуално до осем.

„Търсим още един вариант за уреждане между Русия и Украйна, ако е възможно. И вярвам, че в крайна сметка ще постигнем това“, изрази увереност американският лидер.