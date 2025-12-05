НА ЖИВО
          Война

          Доналд Тръмп: Трябва да спрем войната в Украйна

          Доналд Тръмп
          Доналд Тръмп
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Войната между Русия срещу Украйна в крайна сметка ще приключи. Това заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп на церемонията по запалването на коледната елха близо до Белия дом.

          Държавният глава подчерта, че десетки хиляди войници умират заради и това трябва да бъде спряно. САЩ, отбеляза той, работят по този въпрос.

          „Трябва да спрем това. Работим много усилено по въпроса“, каза той.

          Тръмп също така заяви, че установява мир по света, като регулира войните на нива, невиждани досега – евентуално до осем.

          „Търсим още един вариант за уреждане между Русия и Украйна, ако е възможно. И вярвам, че в крайна сметка ще постигнем това“, изрази увереност американският лидер.

          Кризисен щаб в действие: кораб под флага на Гана аварира край Ахтопол

          Дамяна Караджова -
          Кораб под флага на Гана е останал блокиран в Черно море в района на фара на Ахтопол
          Русия спусна на вода нов боен кораб

          Иван Христов -
          Средне-Невската корабостроителна корпорация на Обединената корабостроителна корпорация (ОСК) на Русия проведе церемония по спускането на вода на новия морски миночистач проект 12700 „Дмитрий Лисов“,...
          DeepState: Руската армия настъпва в северната част на Донецка област

          Иван Христов -
          Руската армия са напреднали близо до три града в Донецка област, съобщава украинският ресурс DeepState. По-конкретно, руснаците са напреднали северно от Ямпол, към Лиман и...

          2. Доналд Тръмп може много неща да иска, но – ако ми разрешите да перефразирам самия него – той няма карти. Европа е твърдо решена войната да продължава, Зеленски също, от там нататък – докато има PURL да плаща – щатите ще доставят оръжие.

            Няма как иначе. Не виждам вариант Тръмп да поеме ПР удара само и само за да спре касапница отдалечена на един океан от него. Особено ако всички замесени искат да продължава.

            Така, че – да внеса малко оптимизъм – докато Европа иска войната, а Зеленски снабдява телата, войната ще продължава!

            Разбира се, това е базирано в условието, че ще може да отмъкнем руските резерви. Ако не можем, тогава сигурно ще се наложим да понамалим огъня до бавно къкрене…

            До последния украинец! Слава Україні!
            #ДаБългария #ДемократичнаБългария

