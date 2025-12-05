Дрон удари небостъргач в чеченската столица Грозни

Експлозия разтърси небостъргач в чеченската столица Грозни, след като я удари украински дрон, предава УНИАН.

Руски социални медийни групи съобщиха за инцидента, споделяйки снимки, показващи повредената многоетажна офис сграда в комплекса Грозни-Сити. Според Telegram канала Astra, в сградата се помещават Съветът за сигурност на Чечения, Сметната палата и Избирателната комисия.

По-конкретно, изображенията показват повредени стъкла на няколко етажа от цяла секция на сградата.

Чеченски опозиционни канали също съобщиха за удара. Чеченските власти обаче не са съобщили за никакви удари.

Междувременно летище Грозни, както и летищата Беслан и Магас, бяха затворени поради риск от атаки с дронове.