          Дупки, пропадания и нулево движение напред: в „Люлин" готови да протестират

          Поредно недоволство в „Люлин“: кварталът пита кога най-после ще бъдат запълнени дупките

          Жителите на столичния квартал „Люлин“ отново излязоха на протест заради дългогодишното лошо състояние на ключов участък в близост до метростанция. Мястото, описвано от хората като „лунен пейзаж“, е осеяно с дълбоки дупки, кал и пропадания, които ежедневно повреждат автомобили, а преминаването на майки с колички се превръща в истинско изпитание.

          Хората настояват за конкретен срок за ремонт и включване на улицата в бюджета на района.

          „Става въпрос за около 30-40 метра. Невъзможно е да преминаваме. Пускаме сигнали, но нямаме обратна връзка. Колите ни се чупят. От пет години е така”, казва г-н Петров пред „Здравей, България“.

          Други жители подчертават, че проблемът засяга всички, които се движат към метрото.

          „Проблемът касае всички хора, които отиват към метрото. Разбрахме, че това е частен имот. За съжаление са дадени разрешения за строеж, без да има достъп до сградите”, обяснява Емилия Христова.

          Според заместник-кмета на района Георги Гочев казусът е в процес на разрешаване:

          „Има частен имот, който преминава през улицата. Дали сме го за отчуждаване. Чакаме Столичната община, пуснали сме покана до собственика. Ако той бъде така добър да ни разреши с декларация да реализираме улицата, ще го направим. Проблемът не е толкова финансов, защото участъкът е малък. Общината замисля проект за парк и покрай него ще направим подземен паркинг в района, за да освободим малко движението.”

          Докато институциите прехвърлят топката, хората питат: ще бъдат ли най-после асфалтирани дупките, в които ежедневно чупят колите си?

