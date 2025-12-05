Дупки, пропадания и нулево движение напред: в „Люлин“ готови да протестират

Поредно недоволство в „Люлин“: кварталът пита кога най-после ще бъдат запълнени дупките
Жителите на столичния квартал „Люлин“ отново излязоха на протест заради дългогодишното лошо състояние на ключов участък в близост до метростанция. Мястото, описвано от хората като „лунен пейзаж“, е осеяно с дълбоки дупки, кал и пропадания, които ежедневно повреждат автомобили, а преминаването на майки с колички се превръща в истинско изпитание.
Хората настояват за конкретен срок за ремонт и включване на улицата в бюджета на района.
Други жители подчертават, че проблемът засяга всички, които се движат към метрото.
Според заместник-кмета на района Георги Гочев казусът е в процес на разрешаване:
Докато институциите прехвърлят топката, хората питат: ще бъдат ли най-после асфалтирани дупките, в които ежедневно чупят колите си?
