Джей Ди Ванс: Очакват се добри новини за завършване на войната в Украйна в най-скоро време

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви, че скоро се очакват „добри новини“ относно прекратяването на войната в Украйна. В интервю пред NBC News той отбеляза, че е постигнат голям напредък, въпреки че „не сме стигнали до финалната линия“. Той отбеляза, че остава оптимист.

„Мисля, че има надежда – да се надяваме, че през следващите няколко седмици ще има добри новини на този фронт“, заяви Ванс.

Освен това той посочи неуспеха да се постигне споразумение за прекратяване на войната на Русия с Украйна като едно от най-големите си разочарования като вицепрезидент.

„Вижте, руско-украинските отношения са източник на постоянно разочарование, мисля, за целия Белия дом“, призна вицепрезидентът.

В същото време той потвърди, че Белият дом е искрено уверен, че това ще бъде „най-лесната война“ за прекратяване.

„И ако вие, знаете ли, поставите мира в Близкия Изток по-високо от мира в Източна Европа, бих ви казал, че сте луди“, добави Ванс.