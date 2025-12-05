НА ЖИВО
          Джей Ди Ванс: Очакват се добри новини за завършване на войната в Украйна в най-скоро време

          Джей Ди Ванс
          Джей Ди Ванс
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви, че скоро се очакват „добри новини“ относно прекратяването на войната в Украйна. В интервю пред NBC News той отбеляза, че е постигнат голям напредък, въпреки че „не сме стигнали до финалната линия“. Той отбеляза, че остава оптимист.

          „Мисля, че има надежда – да се надяваме, че през следващите няколко седмици ще има добри новини на този фронт“, заяви Ванс.

          Освен това той посочи неуспеха да се постигне споразумение за прекратяване на войната на Русия с Украйна като едно от най-големите си разочарования като вицепрезидент.

          „Вижте, руско-украинските отношения са източник на постоянно разочарование, мисля, за целия Белия дом“, призна вицепрезидентът.

          В същото време той потвърди, че Белият дом е искрено уверен, че това ще бъде „най-лесната война“ за прекратяване.

          „И ако вие, знаете ли, поставите мира в Близкия Изток по-високо от мира в Източна Европа, бих ви казал, че сте луди“, добави Ванс.

