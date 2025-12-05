Европейската комисия санкционира X със 120 млн. евро за непрозрачен дизайн и пропуски

Европейската комисия установи нарушения на правилата за прозрачност от страна на социалната мрежа X, като наложи глоба в размер на 120 милиона евро. Това е първото подобно наказание, издадено по силата на европейското законодателство за цифровите услуги.

Според Комисията нередностите са свързани с дизайна на синята отметка (blue check) в профилите, който въвежда потребителите в заблуждение, както и с липсата на прозрачност при поддръжката на базата данни за политическа реклама. ЕК посочва и ограничения за достъп до данни за научни изследователи, което противоречи на законовите изисквания.

Говорител на Комисията съобщи, че санкцията може да бъде последвана от допълнителни наказания, тъй като проверките за други потенциални нарушения продължават.

Още през декември 2023 г. ЕК започна разследване срещу X относно разпространение на незаконно съдържание и ефективността на мерките за противодействие на манипулацията на информацията. През юли миналата година беше представено и предварително заключение за нарушение.