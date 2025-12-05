НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 05.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвят

          Европейската комисия санкционира X със 120 млн. евро за непрозрачен дизайн и пропуски

          0
          26
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Европейската комисия установи нарушения на правилата за прозрачност от страна на социалната мрежа X, като наложи глоба в размер на 120 милиона евро. Това е първото подобно наказание, издадено по силата на европейското законодателство за цифровите услуги.

          - Реклама -

          Според Комисията нередностите са свързани с дизайна на синята отметка (blue check) в профилите, който въвежда потребителите в заблуждение, както и с липсата на прозрачност при поддръжката на базата данни за политическа реклама. ЕК посочва и ограничения за достъп до данни за научни изследователи, което противоречи на законовите изисквания.

          Обрат преди президентските избори в Румъния: Тик-Ток си сътрудничи с ЕК Обрат преди президентските избори в Румъния: Тик-Ток си сътрудничи с ЕК

          Говорител на Комисията съобщи, че санкцията може да бъде последвана от допълнителни наказания, тъй като проверките за други потенциални нарушения продължават.

          Още през декември 2023 г. ЕК започна разследване срещу X относно разпространение на незаконно съдържание и ефективността на мерките за противодействие на манипулацията на информацията. През юли миналата година беше представено и предварително заключение за нарушение.

          Европейската комисия установи нарушения на правилата за прозрачност от страна на социалната мрежа X, като наложи глоба в размер на 120 милиона евро. Това е първото подобно наказание, издадено по силата на европейското законодателство за цифровите услуги.

          - Реклама -

          Според Комисията нередностите са свързани с дизайна на синята отметка (blue check) в профилите, който въвежда потребителите в заблуждение, както и с липсата на прозрачност при поддръжката на базата данни за политическа реклама. ЕК посочва и ограничения за достъп до данни за научни изследователи, което противоречи на законовите изисквания.

          Обрат преди президентските избори в Румъния: Тик-Ток си сътрудничи с ЕК Обрат преди президентските избори в Румъния: Тик-Ток си сътрудничи с ЕК

          Говорител на Комисията съобщи, че санкцията може да бъде последвана от допълнителни наказания, тъй като проверките за други потенциални нарушения продължават.

          Още през декември 2023 г. ЕК започна разследване срещу X относно разпространение на незаконно съдържание и ефективността на мерките за противодействие на манипулацията на информацията. През юли миналата година беше представено и предварително заключение за нарушение.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Валентин Кардамски: Европа в момента дава възможност на Путин да вземе Одеса

          Златина Петкова -
          "Европа в момента дава възможност на Путин да вземе Одеса. Русия ще може да вземе Николаев, Одеса, може да стигне и до Приднестровието, благодарение...
          Свят

          Ким Чен Ун помага за увеличаване на раждаемостта в Русия с афродизиаци

          Иван Христов -
          На фона на спада на раждаемостта в Русия, лидерът на Северна Корея Ким Чен Ун е одобрил износа на афродизиаци за Русия, според южнокорейския...
          Война

          Иван Анчев: Срамна роля на държавата в Чикаго и защо Путин няма ресурс за война с Европа

          Дамяна Караджова -
          Съпредседателят на Атлантическия съвет в България и бивш генерален консул в Чикаго Иван Анчев изрази остра позиция относно скандала със спряното финансиране

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions