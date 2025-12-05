НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 06.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаКрими

          Европрокуратурата удари схема за 13 млн. евро: Шестима арестувани и обиски в 9 града

          5
          551
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Сподели
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          Мащабна операция на Европейската прокуратура (EPPO) се проведе на територията на България през последното денонощие, като резултатът е арестът на шестима български граждани. Акцията е насочена срещу организирана престъпна група, разследвана за мащабни трансгранични измами с ДДС, нанесли щети за над 13 милиона евро.

          - Реклама -

          По искане на европейските обвинители служители на ГДБОП, със съдействието на ДАНС, са извършили над 80 претърсвания. Процесуално-следствените действия са обхванали девет български града, сред които София, Пловдив, Хасково, Русе, Добрич, Враца, Димитровград, Козлодуй и Мизия.

          В хода на претърсванията са иззети множество документи и доказателствен материал, както и мобилни телефони. Конфискувани са още златни монети и медали с инвестиционна цел, както и парични средства в брой на стойност над 255 000 евро (500 000 лева).

          Според данните на разследването престъпната схема действа от 2019 г. Групата е организирала ДДС измами от верижен тип, възползвайки се от европейското законодателство, което освобождава от данък добавена стойност трансграничните сделки между държавите членки.

          В механизма са използвани над 60 търговски дружества, базирани в България, Гърция и Румъния. Чрез тях са декларирани фиктивни сделки, за да се претендира неправомерно възстановяване на ДДС от националните бюджети. Разследващите са установили, че доставчиците по веригата, също контролирани от групата, са изчезвали, без да внесат дължимите данъци.

          Разкрити са две основни направления на измамата. Първото включва симулирана търговия с фуражи за животни, която е генерирала оборот от над 51 милиона евро (100 милиона лева). Втората схема е базирана на фалшиви доставки на стоки в строителния сектор. Общият размер на щетите от дейността се оценява на 13,2 милиона евро.

          Мащабна операция на Европейската прокуратура (EPPO) се проведе на територията на България през последното денонощие, като резултатът е арестът на шестима български граждани. Акцията е насочена срещу организирана престъпна група, разследвана за мащабни трансгранични измами с ДДС, нанесли щети за над 13 милиона евро.

          - Реклама -

          По искане на европейските обвинители служители на ГДБОП, със съдействието на ДАНС, са извършили над 80 претърсвания. Процесуално-следствените действия са обхванали девет български града, сред които София, Пловдив, Хасково, Русе, Добрич, Враца, Димитровград, Козлодуй и Мизия.

          В хода на претърсванията са иззети множество документи и доказателствен материал, както и мобилни телефони. Конфискувани са още златни монети и медали с инвестиционна цел, както и парични средства в брой на стойност над 255 000 евро (500 000 лева).

          Според данните на разследването престъпната схема действа от 2019 г. Групата е организирала ДДС измами от верижен тип, възползвайки се от европейското законодателство, което освобождава от данък добавена стойност трансграничните сделки между държавите членки.

          В механизма са използвани над 60 търговски дружества, базирани в България, Гърция и Румъния. Чрез тях са декларирани фиктивни сделки, за да се претендира неправомерно възстановяване на ДДС от националните бюджети. Разследващите са установили, че доставчиците по веригата, също контролирани от групата, са изчезвали, без да внесат дължимите данъци.

          Разкрити са две основни направления на измамата. Първото включва симулирана търговия с фуражи за животни, която е генерирала оборот от над 51 милиона евро (100 милиона лева). Втората схема е базирана на фалшиви доставки на стоки в строителния сектор. Общият размер на щетите от дейността се оценява на 13,2 милиона евро.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Протести в страната, вот на недоверие срещу кабинета „Желязков“ и съгласие за Бюджет 2026

          Екип Евроком -
          Недоволството в страната продължава, като и тази вечер в различни градове се провеждат протести с искания за оставка на правителството, съобщава БНР. Организацията на...
          Правосъдие

          Прокуратурата протестира срещу освобождаването на шофьорите, убили полицай и пешеходец в София

          Екип Евроком -
          Софийска градска прокуратура (СГП) официално оспори съдебните определения, с които бяха пуснати на свобода срещу парични гаранции двама водачи, причинили тежки пътнотранспортни произшествия със...
          Политика

          Румен Овчаров: Този бюджет беше абсурден

          Златина Петкова -
          "Този бюджет беше абсурден. С него директно се купуваха цели съсловия." Това каза бившият енергиен министър Румен Овчаров, който беше гост в предаването "Делници" с...

          5 КОМЕНТАРА

          1. В България ,най-сетне, Европрокуратурата удари схема за 13 млн. евро: Шестима арестувани и обиски в 9 града!
            Евро прокурорът Лаура Кьовеши с това иска малко да си „измие очите“ като дейност в България! Играят си с държавата ни като котка с уловена мишка! Реална помощ от ЕК няма да видим! Защото Те са главата на злото ,което ни е затиснало! То крепи и подмолния „бандитския вертеп“ в днешното ни НС!!! Трябва да се справим сами и с Нея!!!

          2. Нещо нормално за бг-то.“Кокошкарите“в затвора!Тук милиарди се крадът,те за някакви кирливи 16милиона реват

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ
          Зареждане…
          Зареждане…
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions