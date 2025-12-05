Мащабна операция на Европейската прокуратура (EPPO) се проведе на територията на България през последното денонощие, като резултатът е арестът на шестима български граждани. Акцията е насочена срещу организирана престъпна група, разследвана за мащабни трансгранични измами с ДДС, нанесли щети за над 13 милиона евро.

По искане на европейските обвинители служители на ГДБОП, със съдействието на ДАНС, са извършили над 80 претърсвания. Процесуално-следствените действия са обхванали девет български града, сред които София, Пловдив, Хасково, Русе, Добрич, Враца, Димитровград, Козлодуй и Мизия.

В хода на претърсванията са иззети множество документи и доказателствен материал, както и мобилни телефони. Конфискувани са още златни монети и медали с инвестиционна цел, както и парични средства в брой на стойност над 255 000 евро (500 000 лева).

Според данните на разследването престъпната схема действа от 2019 г. Групата е организирала ДДС измами от верижен тип, възползвайки се от европейското законодателство, което освобождава от данък добавена стойност трансграничните сделки между държавите членки.

В механизма са използвани над 60 търговски дружества, базирани в България, Гърция и Румъния. Чрез тях са декларирани фиктивни сделки, за да се претендира неправомерно възстановяване на ДДС от националните бюджети. Разследващите са установили, че доставчиците по веригата, също контролирани от групата, са изчезвали, без да внесат дължимите данъци.

Разкрити са две основни направления на измамата. Първото включва симулирана търговия с фуражи за животни, която е генерирала оборот от над 51 милиона евро (100 милиона лева). Втората схема е базирана на фалшиви доставки на стоки в строителния сектор. Общият размер на щетите от дейността се оценява на 13,2 милиона евро.