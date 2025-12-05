F/A-18 Super Hornet се плъзна по палубата на самолетоносача USS Harry Truman и падна в Червено море при опит за избягване на вражески ракетен удар

Внезапна маневра на самолетоносача USS Harry Truman, който се опитвал да избегне вражески ракетен удар, е довела до загубата на изтребител F/A-18 Super Hornet на стойност 60 милиона долара. Самолетът, заедно с влекача си, се изплъзнал от палубата и паднал в Червено море. Това е потвърдено от официално разследване на ВМС на САЩ, съобщава Business Insider.
Инцидентът е станал на 28 април по време на бойни операции срещу хусите в Йемен. Truman и неговата ударна група са действали в регион, където бунтовниците атакуват корабни пътища повече от година.
Според разследването самолетоносачът е направил рязък маневрен завой, след като е получил предупреждение за евентуално изстрелване на балистична ракета със среден обсег. По това време F/A-18 е бил теглен до хангар под пилотската палуба.
Екипажът не е чул съобщението за маневрата и е бил изненадан, когато корабът внезапно се е наклонил. Спирачките на самолета са били задействани, но са се повредили, което е довело до неконтролируемо отклонение назад на изтребителя.
След като моряците свалят клиновете и веригите, за да прекарат самолета, Super Hornet се претърколва към ръба на палубата, влачейки теглича със себе си. Морякът в пилотската кабина успява да се катапултира, като получава само леки наранявания.
Разследването установи няколко критични проблема:
Неизправни спирачки на F/A-18;
Неадекватна комуникация между мостика и хангарния отсек;
Износено противоплъзгащо покритие на палубата, което не е подменяно от 2018 г.
В резултат на това изтребител Boeing, който служи във ВМС на САЩ в продължение на десетилетия, е загубен.
Този инцидент беше вторият от трите пъти, в които Truman загуби F/A-18 по време на едно разполагане, и не единственият сериозен:
Декември: Крайцерът USS Gettysburg случайно сваля един от самолетите на самолетоносача – инцидент с „приятелски огън“.
Февруари: Truman се сблъска с товарен кораб.
Май: Трети F/A-18 се разбива в морето след неуспешно кацане.
Разследването отбелязва, че комбинация от технически неизправности, човешка грешка и екстремни бойни условия е причинила една от най-странните и скъпоструващи загуби по време на разполагането.
Всички Еврогъзолизопутарници,да си фащате ибриците и копринените прашки и да заминавате за Брюксел,Вашта мама…!!!
…ЪМ ЧИ НЕАМА МУ НИЩО
НА ФЪТО 18…
…ШИ ГУ ИЗКАРАТ
ОТ ДЪНОТО НА МОРЕТО…,
ШИ ГУ ИЗМИАТ…
…ШИ ГУ ПОДСУШАТ…
…ПА КУ НЕ МОЕ ДА ЛЕТИ
ШЪ НИ ГО ШЪТНАТ
В БЪЛГАРИЯ
МНООО ИЗГОДНО
С ГУЕЕЕЕМА
КОЛЕДНА ОТСТЪПКА –
– САМО ЗА НЕКВИ
ДВЕСТА ТРИСТА
МИЛИОНА ЕВРАКА…
…И ШЪ СИ СЕДИ В АНГАРА
КЪТ МУЗЕЕН ЕКСПОНАТ
БАРАБАР С
ДРУГИТЕ НИ ФЪТА 16…
…ЕМ ШИ СМЕ НА ЯКА ДАЛАВЕРА ЩОТ
КЪТ НЕ ЛЕТЯТ
НАЩЕ ФЪТА… НАЧИ…
…НАЧИ НЕМА ДА АРЧИМЕ
МАНГИЗИ
НИТО ЗА ГОРИВО,
НИТО ЗА ПОДДРЪЖКА,
НИТО ЗА РЕМОНТИ,
НИТО ЗА ЗАПЛАТИ…
…АМА ШИ ТРЕБЕ
НЕКОЙ РЕДОВНО
ДА ГИ БРИШЕ И ЛЪСКА
НАЩЕ ФЪТА
ТА ДА ЛЪЩЪТ И БЛЕЩЪТ
В МУЗЕЯ ИЛИ ПАНТЕОНА
НА ДЕБИЛЩИНАТА
И ГЛУПОСТТА…
Много глупаци и простаци тука
Зад Урал има място, боровинки и тояги! Ще Ви изтърпиме още малко, но размръзне ли се земята, за да си изкопате бунар, заминета, моля Ви.
Самолета продали и парите изпили после бил паднал.
73 милиона отидоха на майната си
Самолетоносач, който избягва вражески ракети, като прави резки завой насам-натам??? Е, в живота си много глупости съм чел, ама такава простотия не бях!
Еми това не е глупост но е малко опасно
😁😁😁😁👍🏻
Самолетоносач, който избягва вражески ракети, като прави резки завой насам-натам??? Е, в живота си много глупости съм чел, ама такава простотия не бях!
Абе появи се информация, че е свален от приятелски огън. Сега тука друго ни пробутват. Каква ли е истината….
Това е демокрация да се казва всичко хубаво или лошо да чули в Северна Корея Русия Венецуела Беларус и тем подобни диктаторски режими да е имало автокатасрофи Ж.П. митинги демонстраций аз не съм чул или чел.
Майка ти ги 💯
Ти пък откъде знаеш каква е истината?! Може и хусите да са го свалили. Няма демократични военни. Това чувал ли си го? В никоя точка на света.
Рамбовците като са се къпали на палубата по прашки са си наиспукали сапуните по навик и всичко се е разпенело.
Ха ха ха той тоз самолетоносач ако с маневра избягва ракетен удар пиши го бегал…
Абе все анонимни умници тука ръсят много мозък. То видиш ли на братушките самолетите все толкова колкото са произведени стоят…
До всички тъпи крепосници опражнвеащи се да пишат .Време е да се скриете в землянките си защото ще ни писне и ще Ви заровим завиаги.
Да сте виждали някога самолетоносач???
Аврора ви стига.Мълчат и не разсуждат.Слушай царя путлер и мри на фронта.
Ти къв се д едер роьов
Моля аненцефали еврогеи да не се изхождат, че много мирише))))))
Мастио, ти единствено можеш да ми заровиш kopa в zaдника си, nomияр.
Кому месото дирят там! ПОШЛИ НАХУЙ !
либерастичен соросоид! Ще си скъсаш прашките от напъване )))))
Защо си анонимен бе мишко много сте смели тука всички на живо ченетата ви падат !!!
Е ти не си ли анонимен бе да ти ЕПМ угъзена….
С времето тия лодки се превръщат в скъпа мишена. Не е като преди
Дърти курници. Вече са само за скрап и плашило за пиратите… За друго не стават.
😅😅😅😅😅😅😅 Абе много хлазгава палуба бе, това да не е спортна кола да прави такива маневри😅😅😅😅. Краварите започнаха да ядат бой и сега се чудят как да се оправдават
Ха-ха-ха а представете си Какво ще стане ако Путин изпрати една от ядрените ракети предизвикващи цунами няма да остане и следа
На краварите все им падат самолетите от старите корита. Хутите им разказаха играта на тези палячовци. Представете си венецуелците как ще ги опердашат, ако там тръгнат да се правят на велики. Виетнам ще им се стори детска игра…