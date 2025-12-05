F/A-18 Super Hornet се плъзна по палубата на самолетоносача USS Harry Truman и падна в Червено море при опит за избягване на вражески ракетен удар

Внезапна маневра на самолетоносача USS Harry Truman, който се опитвал да избегне вражески ракетен удар, е довела до загубата на изтребител F/A-18 Super Hornet на стойност 60 милиона долара. Самолетът, заедно с влекача си, се изплъзнал от палубата и паднал в Червено море. Това е потвърдено от официално разследване на ВМС на САЩ, съобщава Business Insider.

Инцидентът е станал на 28 април по време на бойни операции срещу хусите в Йемен. Truman и неговата ударна група са действали в регион, където бунтовниците атакуват корабни пътища повече от година.

Според разследването самолетоносачът е направил рязък маневрен завой, след като е получил предупреждение за евентуално изстрелване на балистична ракета със среден обсег. По това време F/A-18 е бил теглен до хангар под пилотската палуба.

Екипажът не е чул съобщението за маневрата и е бил изненадан, когато корабът внезапно се е наклонил. Спирачките на самолета са били задействани, но са се повредили, което е довело до неконтролируемо отклонение назад на изтребителя.

След като моряците свалят клиновете и веригите, за да прекарат самолета, Super Hornet се претърколва към ръба на палубата, влачейки теглича със себе си. Морякът в пилотската кабина успява да се катапултира, като получава само леки наранявания.

Разследването установи няколко критични проблема:

Неизправни спирачки на F/A-18;

Неадекватна комуникация между мостика и хангарния отсек;

Износено противоплъзгащо покритие на палубата, което не е подменяно от 2018 г.

В резултат на това изтребител Boeing, който служи във ВМС на САЩ в продължение на десетилетия, е загубен.

Този инцидент беше вторият от трите пъти, в които Truman загуби F/A-18 по време на едно разполагане, и не единственият сериозен:

Декември: Крайцерът USS Gettysburg случайно сваля един от самолетите на самолетоносача – инцидент с „приятелски огън“.

Февруари: Truman се сблъска с товарен кораб.

Май: Трети F/A-18 се разбива в морето след неуспешно кацане.

Разследването отбелязва, че комбинация от технически неизправности, човешка грешка и екстремни бойни условия е причинила една от най-странните и скъпоструващи загуби по време на разполагането.