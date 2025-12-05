НА ЖИВО
      събота, 06.12.25
          
          
          
          Фатален инцидент край Омуртаг: велосипедист загина при удар с бус

          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          64-годишен велосипедист от село Церовище е загинал при пътен инцидент в близост до село Плъстина в четвъртък. Мъжът се е движел в посока Омуртаг, когато е навлязъл в лентата за насрещно движение и се е ударил в бус с великотърновска регистрация, управляван от 49-годишен шофьор.

          Велосипедистът е починал на място.

          Водачът на буса е бил тестван за употреба на алкохол и наркотици, като и двете проби са отрицателни.

          По случая е образувано досъдебно производство, а разследването продължава.

