Фатален инцидент край Омуртаг: велосипедист загина при удар с бус

64-годишен велосипедист от село Церовище е загинал при пътен инцидент в близост до село Плъстина в четвъртък. Мъжът се е движел в посока Омуртаг, когато е навлязъл в лентата за насрещно движение и се е ударил в бус с великотърновска регистрация, управляван от 49-годишен шофьор.

Велосипедистът е починал на място.

Водачът на буса е бил тестван за употреба на алкохол и наркотици, като и двете проби са отрицателни.

По случая е образувано досъдебно производство, а разследването продължава.