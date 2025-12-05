НА ЖИВО
      събота, 06.12.25
          Фатална стрелба в Хърватия: една жена убита, друга – в критично състояние

          Снимка: БГНЕС
          Дамяна Караджова
          Една жена е загинала, а друга е тежко ранена след стрелба снощи в ромски квартал на град Мурско Средишче в северна Хърватия, съобщават местни медии. Полицията издирва предполагаемия извършител – 40-годишен местен мъж, предаде агенция ХИНА.

          Инцидентът е станал около 21:00 ч. местно време (22 ч. българско). Според информацията мъжът е открил огън в семейната къща, където е ранил 28-годишна жена. След това е излязъл навън и е прострелял 29-годишната ѝ сестра, след което е избягал.

          Двете жертви са били транспортирани в окръжната болница в Чаковец. По-късно 28-годишната жена е починала от раните си, а 29-годишната остава в критично състояние, уточнява ХИНА.

          Заподозреният все още не е задържан.

          Регионалната телевизия N1 цитира неофициална информация, според която мъжът първо е застрелял жената, с която е живеел, а след това – нейната сестра на улицата.

