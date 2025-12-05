Финални преговори преди Тристранката: Започват решаващи срещи по бюджета за 2026 г.

Започва ключов етап от преговорите по втория вариант на бюджета за 2026 година. Работодатели, синдикати и представители на управлението влизат в серия от срещи в Министерството на финансите, където ще се опитат да намерят обща формула за промяна на план-сметката на държавата така, че да удовлетворят изискванията и на трите страни.
Нагласите в институциите и сред социалните партньори са, че това ще бъдат финалните разговори преди свикването на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество.
По няколко теми вече има оформено съгласие – данък дивидент няма да бъде повишаван, а размерът на пенсионната вноска се очаква да остане непроменен. Обсъжда се и отпадане на автоматизма при определянето на заплатите в част от държавните сектори – мярка, която получава подкрепа както от работодателските организации, така и от синдикатите.
Ако обаче бъдат удовлетворени всички искания на социалните партньори, на масата остава ключов въпрос: откъде държавата ще намери близо 1,5 млрд. евро, необходими за покриване на договорените мерки.
