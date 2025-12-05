НА ЖИВО
          Финални преговори преди Тристранката: Започват решаващи срещи по бюджета за 2026 г.

          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Започва ключов етап от преговорите по втория вариант на бюджета за 2026 година. Работодатели, синдикати и представители на управлението влизат в серия от срещи в Министерството на финансите, където ще се опитат да намерят обща формула за промяна на план-сметката на държавата така, че да удовлетворят изискванията и на трите страни.

          Нагласите в институциите и сред социалните партньори са, че това ще бъдат финалните разговори преди свикването на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество.

          По няколко теми вече има оформено съгласие – данък дивидент няма да бъде повишаван, а размерът на пенсионната вноска се очаква да остане непроменен. Обсъжда се и отпадане на автоматизма при определянето на заплатите в част от държавните сектори – мярка, която получава подкрепа както от работодателските организации, така и от синдикатите.

          Ако обаче бъдат удовлетворени всички искания на социалните партньори, на масата остава ключов въпрос: откъде държавата ще намери близо 1,5 млрд. евро, необходими за покриване на договорените мерки.

