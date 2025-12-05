Парламентарната група на ГЕРБ официално внесе в деловодството на Народното събрание проект на решение за прекратяване на дейността на временната комисия, известна като „Анти-Сорос“. Това съобщиха от пресцентъра на политическата сила.

Комисията бе сформирана със задачата да установи факти и обстоятелства около дейността на Джордж Сорос и Александър Сорос, както и на техните фондации на територията на Република България. Нейният обхват включваше проучване на финансирането на български физически и юридически лица, неправителствени организации, както и търсене на връзки между тях и политически партии, магистрати, образователни институции, медии, бизнес структури и органи на държавната власт.

В мотивите към внесеното предложение от ГЕРБ обаче изтъкват, че дейността на подобен орган надхвърля конституционните правомощия на законодателната институция. Според вносителите временните комисии имат право да извършват единствено проучвания и анкети по конкретни въпроси, но не и да провеждат разследвания срещу частни субекти.

„Народните представители нямат правно основание да разследват частни лица или фондации. Народното събрание на Република България не е разследващ орган“, се посочва в текста на решението.

От парламентарната група определят съществуването на комисията като опасност за демократичните устои. „Временна комисия с такъв предмет на дейност атакува гражданското общество, което прокарва линия на авторитаризъм и е несъвместимо с принципите и ценностите на парламентарната демокрация. Демокрациите работят с правила и закони, а не с лов на вещици“, пишат още депутатите в мотивите си.