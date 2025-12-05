НА ЖИВО
          ГЕРБ поиска закриване на комисията „Анти-Сорос": Парламентът не е разследващ орган

          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Парламентарната група на ГЕРБ официално внесе в деловодството на Народното събрание проект на решение за прекратяване на дейността на временната комисия, известна като „Анти-Сорос“. Това съобщиха от пресцентъра на политическата сила.

          Комисията бе сформирана със задачата да установи факти и обстоятелства около дейността на Джордж Сорос и Александър Сорос, както и на техните фондации на територията на Република България. Нейният обхват включваше проучване на финансирането на български физически и юридически лица, неправителствени организации, както и търсене на връзки между тях и политически партии, магистрати, образователни институции, медии, бизнес структури и органи на държавната власт.

          В мотивите към внесеното предложение от ГЕРБ обаче изтъкват, че дейността на подобен орган надхвърля конституционните правомощия на законодателната институция. Според вносителите временните комисии имат право да извършват единствено проучвания и анкети по конкретни въпроси, но не и да провеждат разследвания срещу частни субекти.

          „Народните представители нямат правно основание да разследват частни лица или фондации. Народното събрание на Република България не е разследващ орган“, се посочва в текста на решението.

          От парламентарната група определят съществуването на комисията като опасност за демократичните устои. „Временна комисия с такъв предмет на дейност атакува гражданското общество, което прокарва линия на авторитаризъм и е несъвместимо с принципите и ценностите на парламентарната демокрация. Демокрациите работят с правила и закони, а не с лов на вещици“, пишат още депутатите в мотивите си.

          Политика

          Протести в страната, вот на недоверие срещу кабинета „Желязков" и съгласие за Бюджет 2026

          Екип Евроком -
          Недоволството в страната продължава, като и тази вечер в различни градове се провеждат протести с искания за оставка на правителството, съобщава БНР. Организацията на...
          Правосъдие

          Прокуратурата протестира срещу освобождаването на шофьорите, убили полицай и пешеходец в София

          Екип Евроком -
          Софийска градска прокуратура (СГП) официално оспори съдебните определения, с които бяха пуснати на свобода срещу парични гаранции двама водачи, причинили тежки пътнотранспортни произшествия със...
          Крими

          Европрокуратурата удари схема за 13 млн. евро: Шестима арестувани и обиски в 9 града

          Екип Евроком -
          Мащабна операция на Европейската прокуратура (EPPO) се проведе на територията на България през последното денонощие, като резултатът е арестът на шестима български граждани. Акцията...

          3. Грешка! Няма смисъл да се подава отново ръка на ППДБ, те са бесни псета, които само хапят. Трябва да стане известно на обществото кои са стипендиантите на „Отворено общество“ и „Америка за България“. За какво получават милиони долари, какви поръчки изпълняват и за чии интереси лобират.

          6. ГЕРБ,СДС не могат да искат вече ,дали ще изгрее слънце или вали дъжд. Да се прибират в кочината на Пеевски ,защото Коледа наближава. Оставка.

