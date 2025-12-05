Парламентарната група на ГЕРБ официално внесе в деловодството на Народното събрание проект на решение за прекратяване на дейността на временната комисия, известна като „Анти-Сорос“. Това съобщиха от пресцентъра на политическата сила.
- Реклама -
Комисията бе сформирана със задачата да установи факти и обстоятелства около дейността на Джордж Сорос и Александър Сорос, както и на техните фондации на територията на Република България. Нейният обхват включваше проучване на финансирането на български физически и юридически лица, неправителствени организации, както и търсене на връзки между тях и политически партии, магистрати, образователни институции, медии, бизнес структури и органи на държавната власт.
В мотивите към внесеното предложение от ГЕРБ обаче изтъкват, че дейността на подобен орган надхвърля конституционните правомощия на законодателната институция. Според вносителите временните комисии имат право да извършват единствено проучвания и анкети по конкретни въпроси, но не и да провеждат разследвания срещу частни субекти.
От парламентарната група определят съществуването на комисията като опасност за демократичните устои. „Временна комисия с такъв предмет на дейност атакува гражданското общество, което прокарва линия на авторитаризъм и е несъвместимо с принципите и ценностите на парламентарната демокрация. Демокрациите работят с правила и закони, а не с лов на вещици“, пишат още депутатите в мотивите си.
Парламентарната група на ГЕРБ официално внесе в деловодството на Народното събрание проект на решение за прекратяване на дейността на временната комисия, известна като „Анти-Сорос“. Това съобщиха от пресцентъра на политическата сила.
- Реклама -
Комисията бе сформирана със задачата да установи факти и обстоятелства около дейността на Джордж Сорос и Александър Сорос, както и на техните фондации на територията на Република България. Нейният обхват включваше проучване на финансирането на български физически и юридически лица, неправителствени организации, както и търсене на връзки между тях и политически партии, магистрати, образователни институции, медии, бизнес структури и органи на държавната власт.
В мотивите към внесеното предложение от ГЕРБ обаче изтъкват, че дейността на подобен орган надхвърля конституционните правомощия на законодателната институция. Според вносителите временните комисии имат право да извършват единствено проучвания и анкети по конкретни въпроси, но не и да провеждат разследвания срещу частни субекти.
От парламентарната група определят съществуването на комисията като опасност за демократичните устои. „Временна комисия с такъв предмет на дейност атакува гражданското общество, което прокарва линия на авторитаризъм и е несъвместимо с принципите и ценностите на парламентарната демокрация. Демокрациите работят с правила и закони, а не с лов на вещици“, пишат още депутатите в мотивите си.
Почти всички комисии са за премахване.
Само лапат яко пари ,а полза нулева
То за това е протеста от там тръгнаха нещата
Грешка! Няма смисъл да се подава отново ръка на ППДБ, те са бесни псета, които само хапят. Трябва да стане известно на обществото кои са стипендиантите на „Отворено общество“ и „Америка за България“. За какво получават милиони долари, какви поръчки изпълняват и за чии интереси лобират.
Що бе, нека стои. Така и все още не са се разбрали какво точно ще правят в нея.
Уууууууууууууууу
ГЕРБ,СДС не могат да искат вече ,дали ще изгрее слънце или вали дъжд. Да се прибират в кочината на Пеевски ,защото Коледа наближава. Оставка.
И ГЕРБ заедно с комисията!
Хитър ход, да лъснат соросоидните дупета на ПП/ДБ
Ivailo Filchev Те всички са Соросоиди!