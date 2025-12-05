 Главнокомандващият ВСУ опроверга загубата на Покровск: Контролираме 13 квадратни километра в пределите на града и ги разширяваме ежедневно

Главнокомандващият Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) Александър Сирски отново опроверга информациите, че Русия е превзела град Покровск в интервю пред германския телевизионен канал ZDF.
„В югозападната част на Покровск ние в момента пряко контролираме и държим 13 квадратни километра територия в рамките на града. И тази територия се разширява ежедневно. Някои германски медии наскоро публикуваха съобщения, че руската армия е превзела Покровск. Мога още веднъж да потвърдя с пълна сигурност, че тази информация е невярна. Ние поддържаме контрол над северната част на града. Руската армия продължава да губи войници в самия Покровск. Ние държим както самия град, така и прилежащата градска агломерация“, заяви Сирски.
Глупости
Пълни глупости!
Ама верно ли….
Силна пропаганда.🧐
Държите нещо,но мисля че е на Путин …оная работа!
Тоя да не е от БНТ,БТВ или от Нова.Все си мислех че един ¥-й, ги е обучавал да лъжат.
Много вярвам и вярвам че Украйна ще победи Русия ама друг път
Че вие какво искате от Сирски, да си признае , че се е оакъл ли, то колкото Боко си призна за кюлчетата
Р
Да дааааа…
…всички ти вярват 🤣
Въх,държим си падналите от шубе гащи и продължаваме настъплението към Москва.Пазете се москали хохлюгите храбри настъпват.
И въздуха над тях,направо стават кубични
Много топла зима в региона, със солнцепек…
Държиш на Путин дедовия
Руснаците умир пък украйнци няма,как става така незнам🤣🤣🤣🤣
Ако се наложи русняците всеки ден ще го превземат 😎
Nikolay Nikolov пише се руснаци и вече е Красноармейск
както самия град, така и прилежащата градска мера пълна с украинци по земята под земята части са разпръснати там ще си останат
Дано успеят няколко рашиста да притичат до някое тихо кътче в Покровск и да се снимат, че днес не са го превземали, а свикнахме този месец всеки ден да го превземат.
Още малко и швепс!
А Покровск доста отдавна е руски!
Danail Radev , поне 4-5 пъти 🤣🤣🤣
Иво Стойчев не пишете глупости,ами четете!В днешно време информация много,от всякакви източници,не само руски и украински!
Danail Radev …пак ли ?
Телевизия Евроком Депутатът Безуглая във Върховната рада на Украйна: Покровск „вече е ефективно превзет“, а Мирноград „е напълно обкръжен“.
„Руснаците се приближават към Запорожие и отдавна са проникнали в Константиновка“, добави Безуглая, призовавайки за уволнение на главнокомандващия Сирски и одит на армията.
Савко Савов , да де, но този факт безмозъчните зомбита на окупаторът ни няма просто с какво да го схванат! Много на брой гнусна сган от зомбита , които са и небългари, се е пръкнала!…
ти да видиш и военни укрохазарски кореспонденти имало… ама в студио… холивудско
Даа! Руснаците губели войници в битките ,а укрите кокошки,така ли?
Държим външните тоалетни, че често ги ползваме, шубето е голем страх.
Лъжлив хохъл,пе@ал.
Хаххахах, тоя човек не е изтрезнял от началото на войната