           Главнокомандващият ВСУ опроверга загубата на Покровск: Контролираме 13 квадратни километра в пределите на града и ги разширяваме ежедневно

          Александър Сирски
          Александър Сирски
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Главнокомандващият Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) Александър Сирски отново опроверга информациите, че Русия е превзела град Покровск в интервю пред германския телевизионен канал ZDF.

          „В югозападната част на Покровск ние в момента пряко контролираме и държим 13 квадратни километра територия в рамките на града. И тази територия се разширява ежедневно. Някои германски медии наскоро публикуваха съобщения, че руската армия е превзела Покровск. Мога още веднъж да потвърдя с пълна сигурност, че тази информация е невярна. Ние поддържаме контрол над северната част на града. Руската армия продължава да губи войници в самия Покровск. Ние държим както самия град, така и прилежащата градска агломерация“, заяви Сирски.

          36 КОМЕНТАРА

          6. Тоя да не е от БНТ,БТВ или от Нова.Все си мислех че един ¥-й, ги е обучавал да лъжат.

          8. Въх,държим си падналите от шубе гащи и продължаваме настъплението към Москва.Пазете се москали хохлюгите храбри настъпват.

          9. Въх,държим си падналите от шубе гащи и продължаваме настъплението към Москва.Пазете се москали хохлюгите храбри настъпват.

          10. Въх,държим си падналите от шубе гащи и продължаваме настъплението към Москва.Пазете се москали хохлюгите храбри настъпват.

          11. Въх,държим си падналите от шубе гащи и продължаваме настъплението към Москва.Пазете се москали хохлюгите храбри настъпват.

          12. Въх,държим си падналите от шубе гащи и продължаваме настъплението към Москва.Пазете се москали хохлюгите храбри настъпват.

          18. както самия град, така и прилежащата градска мера пълна с украинци по земята под земята части са разпръснати там ще си останат

          19. Дано успеят няколко рашиста да притичат до някое тихо кътче в Покровск и да се снимат, че днес не са го превземали, а свикнахме този месец всеки ден да го превземат.

          22. Телевизия Евроком Депутатът Безуглая във Върховната рада на Украйна: Покровск „вече е ефективно превзет“, а Мирноград „е напълно обкръжен“.

            „Руснаците се приближават към Запорожие и отдавна са проникнали в Константиновка“, добави Безуглая, призовавайки за уволнение на главнокомандващия Сирски и одит на армията.

            • Савко Савов , да де, но този факт безмозъчните зомбита на окупаторът ни няма просто с какво да го схванат! Много на брой гнусна сган от зомбита , които са и небългари, се е пръкнала!…

          23. ти да видиш и военни укрохазарски кореспонденти имало… ама в студио… холивудско

