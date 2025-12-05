 Главнокомандващият ВСУ опроверга загубата на Покровск: Контролираме 13 квадратни километра в пределите на града и ги разширяваме ежедневно

Главнокомандващият Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) Александър Сирски отново опроверга информациите, че Русия е превзела град Покровск в интервю пред германския телевизионен канал ZDF.

„В югозападната част на Покровск ние в момента пряко контролираме и държим 13 квадратни километра територия в рамките на града. И тази територия се разширява ежедневно. Някои германски медии наскоро публикуваха съобщения, че руската армия е превзела Покровск. Мога още веднъж да потвърдя с пълна сигурност, че тази информация е невярна. Ние поддържаме контрол над северната част на града. Руската армия продължава да губи войници в самия Покровск. Ние държим както самия град, така и прилежащата градска агломерация“, заяви Сирски.