Хулио Веласкес: Не бяхме изключителен отбор след 7:0, нито е някаква трагедия след 0:2

Наставникът на Левски – Хулио Веласкес, говори преди гостуването на Спартак Варна от 19-ия кръг на Първа лига. Пресконференцията в петък се проведе по-малко от 24 часа след неочакваната загуба от Славия и логично имаше голям интерес към това какво ще каже испанският треньор.

„Вниманието вече е насочено към мача в неделя. Заради това имаме 22 полеви играчи и трима вратари. Имам доверие във всички. Анализирахме това, което се случи вчера. Фокусът ни е върху неделя.

Подготвяме се за Спартак Варна като за всеки друг съперник. Освен силните и слаби страни на съперника – ще обърнем внимание и на това как ние ще изглеждаме. Ключово ще бъде да разберем какво се случи срещу Славия, защото имаше доста обстоятелства, които трябва да се вземат под внимание. Трябва да подходим зряло и отговорно.

Не бяхме изключителен отбор след 7:0, нито е някаква трагедия след 0:2. Пълна подкрепа към футболистите ми. Отиваме във Варна, за да спечелим.

Алдаир се намира в процес. В дните, когато имаше почивка заради националните отбори, той усети болка в коляното. Тествахме го и тепърва ще решаваме какво ще правим с него. Той може да участва в мачовете, но при някое от движенията може да се получи усложнение.

Легнах си с чистa съвест след мача със Славия. Беше ми неприятно заради феновете. Извинявам се, че не зарадвахме феновете с победа. Както казах и след мача – и 100 пъти бих повторил същото.

Проблемът не е в използваните футболисти срещу Славия. Опитваме се да бъдем последователни. Подходът е еднакъв, защото имахме мачове през 3-4 дни. Сменяхме между 5 и 11 футболисти през последните месеци.

Липса на уважение към играчите е да търсим извинение със състава. Уважавам всяко мнение, но винаги ще защитавам играчите. 22 полеви играчи и 3 вратари са „виновниците“ Левски да е на първо място.

Няма още 100 пъти да постъпя така, за да се отказвам, а защото вярвам на футболистите. Вярвам на играчите и това ни държи всеки ден“, сподели Веласкес пред медиите.