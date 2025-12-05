Световноизвестният институт за цветове „Пантон“ официално обяви своя избор за водещ нюанс на предстоящата 2026 година. Избраният цвят е дефиниран като „облачно бяло“, но се срещат и определенията „танцуващ сред облаците“ или „облачен танцьор“, съобщава АНСА.
Новината бе разпространена с визуализация на жена в бели одежди, отправила замечтан поглед към небе, наситено с облаци.
Традицията „Пантон“ да посочва водещ цвят датира от 1999 г. Избраният тон впоследствие оказва сериозно влияние върху модните тенденции, интериорния дизайн, развлекателната индустрия и дори кулинарията.
Леатриче Айсман, изпълнителен директор на института, подчерта, че изборът няма връзка с етнически или расови теми, а е насочен към вътрешния мир на човека.
Айсман допълни:
Лори Пресман, президент на института „Пантон“, също коментира символиката на „облачното бяло“ като възможност за рестарт.
Световноизвестният институт за цветове „Пантон“ официално обяви своя избор за водещ нюанс на предстоящата 2026 година. Избраният цвят е дефиниран като „облачно бяло“, но се срещат и определенията „танцуващ сред облаците“ или „облачен танцьор“, съобщава АНСА.
Новината бе разпространена с визуализация на жена в бели одежди, отправила замечтан поглед към небе, наситено с облаци.
Традицията „Пантон“ да посочва водещ цвят датира от 1999 г. Избраният тон впоследствие оказва сериозно влияние върху модните тенденции, интериорния дизайн, развлекателната индустрия и дори кулинарията.
Леатриче Айсман, изпълнителен директор на института, подчерта, че изборът няма връзка с етнически или расови теми, а е насочен към вътрешния мир на човека.
Айсман допълни:
Лори Пресман, президент на института „Пантон“, също коментира символиката на „облачното бяло“ като възможност за рестарт.
Бялото знаме ще спаси украинците от простотията им! и за европа се отнася