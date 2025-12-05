Институтът „Пантон“ определи „облачно бяло“ за цвят на 2026 година

Световноизвестният институт за цветове „Пантон“ официално обяви своя избор за водещ нюанс на предстоящата 2026 година. Избраният цвят е дефиниран като „облачно бяло“, но се срещат и определенията „танцуващ сред облаците“ или „облачен танцьор“, съобщава АНСА.

Експертите описват избора си като символ на нуждата от покой в днешното динамично време. „Това е един неутрален бял нюанс, който поражда спокойствие, яснота на мисълта и на погледа, който помага на хората да си поемат образно казано творчески дъх в един свят, пълен с шумотевица“, аргументират решението си от института. - Реклама -

Новината бе разпространена с визуализация на жена в бели одежди, отправила замечтан поглед към небе, наситено с облаци.

Традицията „Пантон“ да посочва водещ цвят датира от 1999 г. Избраният тон впоследствие оказва сериозно влияние върху модните тенденции, интериорния дизайн, развлекателната индустрия и дори кулинарията.

Леатриче Айсман, изпълнителен директор на института, подчерта, че изборът няма връзка с етнически или расови теми, а е насочен към вътрешния мир на човека.

„Белият нюанс, който сега се превръща в цвят на идната година, е покана към хората да поемат към нови пътища и да мислят по нов начин“, сподели тя.

Айсман допълни:

„В този момент на трансформация, когато преосмисляме бъдещето си и мястото си в света, този дискретен бял нюанс обещава яснота. Какофонията, която ни заобикаля, е станала непоносима, което затруднява чуването на гласовете на вътрешното ни Аз. Като съзнателно изявление за опростяване, белият нюанс, който избрахме за цвят на годината, подобрява концентрацията ни, освобождавайки ни от разсейването на външните влияния“.

Лори Пресман, президент на института „Пантон“, също коментира символиката на „облачното бяло“ като възможност за рестарт.