          Инцидент в София: Два трамвая се удариха заради верижна катастрофа, има пострадал

          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          Ватман от столичния градски транспорт е получил леки наранявания при сблъсък между две трамвайни мотриси. Инцидентът се е разиграл на столичния булевард „Шипченски проход“. От Министерството на вътрешните работи потвърдиха за БНТ, че сигналът за произшествието е постъпил малко след 20:00 часа тази вечер.

          Според първоначалните данни, трамвай, движещ се по линия 23, е ударил намиращия се пред него трамвай номер 20. Причината за удара е невъзможността на мотрисата да спре навреме, след като на пътното платно е възникнала друга катастрофа с участието на четири леки автомобила. Към момента трасето вече е разчистено и движението е нормализирано.

          7 КОМЕНТАРА

          1. Да не са от новите ватмани(узбеки) нали евтина работна ръка се вкарва , че нашите много пари искат !!!

