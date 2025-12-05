Ватман от столичния градски транспорт е получил леки наранявания при сблъсък между две трамвайни мотриси. Инцидентът се е разиграл на столичния булевард „Шипченски проход“. От Министерството на вътрешните работи потвърдиха за БНТ, че сигналът за произшествието е постъпил малко след 20:00 часа тази вечер.
Според първоначалните данни, трамвай, движещ се по линия 23, е ударил намиращия се пред него трамвай номер 20. Причината за удара е невъзможността на мотрисата да спре навреме, след като на пътното платно е възникнала друга катастрофа с участието на четири леки автомобила. Към момента трасето вече е разчистено и движението е нормализирано.
Да не са от новите ватмани(узбеки) нали евтина работна ръка се вкарва , че нашите много пари искат !!!
Нали има банани, какво толкова.
Angelinka Konstantinova Продавам капачки за буркани лелче.
Михаил Мишев Ние си имаме. Киселото зеле е готово, осмянката, осолена, я извадих от фризера. Капачките ги дай на майка си.
Todor Stanchev не бако имам пари да си купя авокадо и домати у сред зима … а ди си пукай туршии
Angelinka Konstantinova НемаТЕ стинки това е проблема
Angelinka Konstantinova Апетитът идва с яденето!