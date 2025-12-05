ISW: ВСУ с успехи срещу руската армия на две горещи направления

В последно време Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са се придвижили в района на Александровка в Днепропетровска област и Гуляйполе в Запорожка област, пишат анализаторите от базирания в САЩ Институт за изследване на войната (ISW), предава УНИАН.

Геолокационни кадри от 4 декември показват украински войски, издигащи украински знамена в центъра на Доброполе (северно от Гуляйполе), което, според наблюдателите, потвърждава освобождението на града.

Също на 4 декември украинският Генерален щаб съобщи, че руска разузнавателно-диверсионна група е проникнала в покрайнините на града, но впоследствие е била унищожена от украинските сили.

„Кадри от 4 декември, които показват украински войски, действащи в центъра на Доброполе, показват, че руските войски в момента не заемат позиции на източния бряг на река Гайчур западно от Доброполе, район, където според предварително съобщени руски източници са останали руски войски“, подчертават анализаторите.

На 3 и 4 декември руските войски атакуваха в района на самото Гуляйполе; северно от Гуляйполе в района на Доброполе и Прилуки и в посока Варваровка; и източно от Гуляполе в района на Затишие.

Също на 4 декември 17-ти армейски корпус на Украйна отрече твърденията на Русия за превземане на Сладкое и Затишие. Боевете и в двата града продължават, а украинските войски осигуряват логистика в района.

Според ISW украинските сили са освободили Ивановка (североизточно от Александровка).

„Геолокационни изображения показват украински сили, които нанасят удари по руски позиции северно от Ивановка по време на украинска операция по прочистване“, пише ISW.

Коментаторите изчисляват, че руските сили в един момент са окупирали по-голямата част, ако не и цялата Ивановка, но украинските сили са си върнали града и руските сили вече не присъстват там.

Междувременно на 3 и 4 декември руските сили атакуваха източно от Александровка близо до Александроград и югоизточно от Александровка.