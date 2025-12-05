НА ЖИВО
          ISW: ВСУ с успехи срещу руската армия на две горещи направления

          Украински войници
          Украински войници
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          В последно време Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са се придвижили в района на Александровка в Днепропетровска област и Гуляйполе в Запорожка област, пишат анализаторите от базирания в САЩ Институт за изследване на войната (ISW), предава УНИАН.

          Геолокационни кадри от 4 декември показват украински войски, издигащи украински знамена в центъра на Доброполе (северно от Гуляйполе), което, според наблюдателите, потвърждава освобождението на града.

          Също на 4 декември украинският Генерален щаб съобщи, че руска разузнавателно-диверсионна група е проникнала в покрайнините на града, но впоследствие е била унищожена от украинските сили.

          „Кадри от 4 декември, които показват украински войски, действащи в центъра на Доброполе, показват, че руските войски в момента не заемат позиции на източния бряг на река Гайчур западно от Доброполе, район, където според предварително съобщени руски източници са останали руски войски“, подчертават анализаторите.

          На 3 и 4 декември руските войски атакуваха в района на самото Гуляйполе; северно от Гуляйполе в района на Доброполе и Прилуки и в посока Варваровка; и източно от Гуляполе в района на Затишие.

          Също на 4 декември 17-ти армейски корпус на Украйна отрече твърденията на Русия за превземане на Сладкое и Затишие. Боевете и в двата града продължават, а украинските войски осигуряват логистика в района.

          Според ISW украинските сили са освободили Ивановка (североизточно от Александровка).

          „Геолокационни изображения показват украински сили, които нанасят удари по руски позиции северно от Ивановка по време на украинска операция по прочистване“, пише ISW.

          Коментаторите изчисляват, че руските сили в един момент са окупирали по-голямата част, ако не и цялата Ивановка, но украинските сили са си върнали града и руските сили вече не присъстват там.

          Междувременно на 3 и 4 декември руските сили атакуваха източно от Александровка близо до Александроград и югоизточно от Александровка.

          Геолокационни кадри от 4 декември показват украински войски, издигащи украински знамена в центъра на Доброполе (северно от Гуляйполе), което, според наблюдателите, потвърждава освобождението на града.

          Също на 4 декември украинският Генерален щаб съобщи, че руска разузнавателно-диверсионна група е проникнала в покрайнините на града, но впоследствие е била унищожена от украинските сили.

          „Кадри от 4 декември, които показват украински войски, действащи в центъра на Доброполе, показват, че руските войски в момента не заемат позиции на източния бряг на река Гайчур западно от Доброполе, район, където според предварително съобщени руски източници са останали руски войски“, подчертават анализаторите.

          На 3 и 4 декември руските войски атакуваха в района на самото Гуляйполе; северно от Гуляйполе в района на Доброполе и Прилуки и в посока Варваровка; и източно от Гуляполе в района на Затишие.

          Също на 4 декември 17-ти армейски корпус на Украйна отрече твърденията на Русия за превземане на Сладкое и Затишие. Боевете и в двата града продължават, а украинските войски осигуряват логистика в района.

          Според ISW украинските сили са освободили Ивановка (североизточно от Александровка).

          „Геолокационни изображения показват украински сили, които нанасят удари по руски позиции северно от Ивановка по време на украинска операция по прочистване“, пише ISW.

          Коментаторите изчисляват, че руските сили в един момент са окупирали по-голямата част, ако не и цялата Ивановка, но украинските сили са си върнали града и руските сили вече не присъстват там.

          Междувременно на 3 и 4 декември руските сили атакуваха източно от Александровка близо до Александроград и югоизточно от Александровка.

          Война

          Кризисен щаб в действие: кораб под флага на Гана аварира край Ахтопол

          Дамяна Караджова -
          Кораб под флага на Гана е останал блокиран в Черно море в района на фара на Ахтопол
          Война

          Русия спусна на вода нов боен кораб

          Иван Христов -
          Средне-Невската корабостроителна корпорация на Обединената корабостроителна корпорация (ОСК) на Русия проведе церемония по спускането на вода на новия морски миночистач проект 12700 „Дмитрий Лисов“,...
          Война

          DeepState: Руската армия настъпва в северната част на Донецка област

          Иван Христов -
          Руската армия са напреднали близо до три града в Донецка област, съобщава украинският ресурс DeepState. По-конкретно, руснаците са напреднали северно от Ямпол, към Лиман и...

          21 КОМЕНТАРА

          4. Телевизия Евроком ЯВНО И ВИЕ СТЕ ВЗЕМАЛИ ПАРИЧКИ ОТ USAID ,все пак за българските фалшиви медии са дадени 345 милиона долара.Тръмп лично го показа ,някой да оспори ???? Затова си съчинявате глупости.Помнете обаче че когато палачинката се обърне ще ядете дебелия , ГНУСНИ НАТОВСКИ ЕВРО ГЕЙЗЕРИ

          10. Димитър Новаков Бомбата Евродебилите са солидарно отговорни и виновни с престъпната хунта управляваща Украйна. Жалко за невинното население. 🥲

          12. Димитър Р. Жалко то е, че измират много хора за интереса на евроупадаците. Моя съгражданка Украинска на скоро е била в Одеса каза трагедия е разрушения, възрастни,жени и деца са останали всеки ден погребения 😢

          14. ВСУ и Запада успешно напредват към полската граница, а руснаците страхливо отстъпват след тях. 🙂

